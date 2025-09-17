Zavřít reklamu

iPhone Air v prvních zahraničních recenzích: Ultratenký zázrak, nebo příliš kompromisů?

iPhone 17 Pro / Air
Jiří Filip
0

První recenze iPhonu Air jsou venku a přinášejí odpověď na otázku, která napadla snad každého po jeho představení – tedy zda stojí ultratenké tělo o tloušťce pouhých 5,6 mm za obětování některých funkcí? Apple se chlubí, že jde o nejtenčí iPhone v historii, ovšem recenzenti se shodují, že právě tenkost je zároveň jeho největší předností i slabinou.

Mohlo by vás zajímat

Oproti modelům iPhone 17 Pro tu chybí teleobjektiv s až 8× optickým zoomem, druhý reproduktor, rychlejší USB-C port či vyšší rychlost nabíjení. Baterie také nabídne „jen“ až 27 hodin přehrávání videa, zatímco Pro Max zvládne 39 hodin. Na druhou stranu ale Air nezůstal úplně ochuzen, jelikož má ProMotion displej s frekvencí až 120 Hz, titanové tělo a stejný čip A19 Pro se šestijádrovým CPU jako Pro modely, byť GPU je lehce osekané na pět jader. Spíš než výkon či fotoaparát se však v recenzích propírala výdrž. 

Recenzentka Allison Johnson z The Verge si všímá hlavně výdrže baterie: „Baterie je v pohodě. A upřímně, to je docela dobrý výsledek na to, co se od Airu očekávalo, jelikož to mohlo být mnohemhorší. Na lehčí dny doma na Wi-Fi bych řekla, že je výdrž v mezích přijatelnosti, i když na spodní hranici pro telefon za tisíc dolarů.“

O poznání pozitivnější je pohled Juliana Chokkattu z WIRED: „Výdrž baterie iPhonu Air je lepší, než jsem čekal. Většinou mi vydržel celý den při průměrném používání. Ano, náročnější uživatelé budou muset přes den dobíjet, ale necítil jsem takovou ‚úzkost z baterky‘ jako u posledního ultratenkého Samsungu.“

Kromě baterie se testovalo i to, jak si Air poradí s výkonem v dlouhodobé zátěži. Mark Spoonauer z Tom’s Guide píše: „iPhone Air podával vynikající výsledky ve stres testech, stabilitou dokonce překonal Galaxy S25 Edge. Překvapivě měl také chladnější záda než Pro Max, což jsem nečekal. Ani při pokusu o ohnutí se mi nepodařilo telefon zkřivit, což dává naději, že dlouhodobě vydrží i v kapsách kalhot.“

Celkově se recenze shodují, že iPhone Air působí neuvěřitelně prémiově a v ruce je díky tenkému a lehkému tělu výjimečný. Zároveň je ale jasné, že jde o telefon s kompromisy, které se nebudou hodit každému. Pokud hledáte maximum funkcí a nejlepší výdrž, Pro modely zůstávají lepší volbou. Pokud ale toužíte po nejtenčím iPhonu všech dob, Air vás rozhodně nezklame.

Mrkněte i na videorecenze: 

