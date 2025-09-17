Zavřít reklamu

Je o iPhone Air a 17(Pro) opravdu takový zájem? 

iPhone
Jiří Filip
0

Už tento pátek zamíří do prodeje nová generace iPhonů. Jejich předobjednávky odstartovaly minulý pátek, přičemž jako již tradičně byly a vlastně i stále jsou sledovány nejen fanoušky Apple, ale taktéž spousty analytiků, kteří na základě nich vyhodnocují to, zda je o novinky zájem. A ačkoliv jsme například od spolehlivého analytika Ming-Chi Kua slyšeli, že zájem o novinky vyjma modelu Air je velmi slušný, minimálně dodací doby jak na české, tak i na americké mutaci Apple Online Store hovoří o opaku. 

Za poslední roky se stalo již naprostou tradicí, že kdo si nepředobjedná nový iPhone prakticky okamžitě po startu předobjednávek, v první den prodejů se jej nedočká, ba co víc – může na něj čekat klidně dlouhé týdny. Poměrně zarážející je nicméně to, že zatímco v minulosti leckdy sklouzly dodací doby klidně i na 8 týdnů a v úplných extrémech typu iPhone X  se miliony uživatelů modlily, aby se telefonu vůbec dočkaly na Vánoce, letos se zdá být situace jiná. 

Americká mutace webu Apple totiž hlásí, že většina konfigurací základního iPhone 17 i modelu 17 Pro je při dnešním objednání k dodání do 2 až 3 týdnů, což je podstatně dřív než tomu bývalo v minulosti. U iPhone 17 Pro Max si sice na dodání počkáte 3 až 4 týdny, nicméně ani to není ve výsledku v porovnání s minulosti žádná hrůza. A co je suverénně nejzajímavější, je dostupnost iPhone Air. Tato žhavá novinka, která láká na mimořádnou tenkost, totiž, je totiž i při předobjednaní dnes dostupná hned pátek 19. září – tedy v den startu prodejů. 

Dost podobná situace panuje i na českém Apple, kde spoustu modelů seženete s dostupností od 2. do 10. října, přičemž oblíbené kousky typu 17 Pro Max pak maximálně s dostupností 10. až 17 října (tedy za 3 až 4 týdny stejně jako v USA). Co se pak týče iPhonu Air, ten se k vám při dnešní předobjednávce dostane v pondělí 22. září, avšak to nejspíš jen z toho důvodu, že jej Apple prostě už nestihne poslat tak, aby došel v pátek. Jinými slovy, u autorizovaných prodejců bude velmi pravděpodobně iPhone Air bez větších problémů dostupný. 

Jak se tedy zdá, minimálně v porovnání s minulosti jsou dodací doby letošních modelů iPhone podstatně lepší. Zda je to nižším zájmem, nebo lepší připraveností Applu právě na obří zájem o novinky, to můžeme samozřejmě jen hádat. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme v předešlých měsících žádné zprávy o zásadním posilování dodavatelského řetězce neslyšeli, a zároveň vzhledem k reakcím, jaké novinky na sociálních sítích a diskuzních fórech vyvolaly, by nebylo úplně překvapivé, kdyby byl zájem nižší než v předešlých letech. Minimálně iPhone Air je pak vyloženě prodejní propadák. 

