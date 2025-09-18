Apple Watch 2025: Který z letošních modelů představuje nejvýznamnější krok kupředu?

Apple letos uvedl hned tři nové modely svých chytrých hodinek – Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 a Apple Watch SE 3. Na první pohled se může zdát, že jde jen o drobné aktualizace. Který z modelů představuje největší upgrade?
Apple Watch Series 11: jen malé změny
Nová řada Series 11 je spíše evolucí než revolucí. Hlavním tahákem je prodloužená výdrž baterie – Apple udává až 24 hodin běžného používání, což je zlepšení oproti 18 hodinám u předchozí generace. V praxi podle prvních recenzí dokážou hodinky vydržet i více než 30 hodin na jedno nabití, zejména při lehčím používání. Další novinkou je odolnější krycí sklíčko displeje u hliníkových variant (dvojnásobná odolnost proti poškrábání) a podpora 5G u modelů s mobilním připojením. Jinak ale Series 11 nepřináší nové funkce, které by je výrazně odlišily od loňské generace – zdravotní novinky jako oznámení hypertenze či skóre spánku jsou dostupné i na starších modelech.
Apple Watch Ultra 3: drobná vylepšení pro náročné
Produktová linie Ultra je určena sportovcům a dobrodruhům, proto i letos dostala v tomto směru hned několik praktických zlepšení. Tento model nabízí větší, až 42hodinovou výdrž baterie, mírně zvětšený displej a stejně jako Series 11 také podporu 5G. Největším lákadlem je ale funkce Emergency SOS přes satelit – uživatelé se tak mohou v nouzi spojit se záchranáři přímo ze zápěstí, i když nemají u sebe iPhone. Přestože satelitní připojení má své limity (funguje jen venku a může ho rušit okolní prostředí), jde o působivou technologii, která posouvá využitelnost Apple Watch na novou úroveň.
Apple Watch SE 3: největší skok vpřed
Skutečným vítězem letošní řady je ovšem Apple Watch SE 3. Tento model, zaměřený na širší publikum, se poprvé po třech letech dočkal výrazného upgradu. A změny jsou opravdu znatelné. Apple Watch SE 3 dostaly nový čip S10, Always-On displej, podporu gesta Double Tap, snímání teploty zápěstí, detekci spánkové apnoe, rychlejší nabíjení, podporu 5G u mobilních variant a dokonce i Siri přímo v hodinkách bez nutnosti připojení k internetu. Recenzenti se shodují, že díky těmto vylepšením se hranice mezi SE 3 a dražšími Series 11 téměř smazala. Nabídnout tolik funkcí za podstatně nižší cenu je strategický tah Applu, který může přilákat nové zákazníky a zároveň oživit prodeje Apple Watch.
Zatímco Series 11 přináší jen kosmetické změny a Ultra 3 posouvá odolnost a bezpečnost o krok dál, skutečně největší upgrade představuje Apple Watch SE 3. Nabízejí nejlepší poměr ceny a výkonu, funkce dříve dostupné jen u dražších modelů a výrazně rozšiřují možnosti uživatelů, kteří si pořizují Apple Watch poprvé. Pokud tedy hledáte letošní nejzajímavější model, SE 3 jsou jasnou volbou.