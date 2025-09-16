Kuo: O základní iPhone 17 je velký zájem, skvěle se prodává i 17 Pro Max

Podle nejnovější analýzy analytika Ming-Chi Kua se letošní iPhone 17 těší znatelně vyšší poptávce než loňské iPhony 16. Během prvního víkendu předobjednávek Apple navýšil produkci, prodloužily se dodací lhůty a zejména iPhone 17 Pro Max se ukazuje jako jasný tahoun této řady. Otazníky však přetrvávají kolem nového iPhone Air. Kuo uvádí, že výroba modelů iPhone 17, 17 Pro a 17 Pro Max pro třetí čtvrtletí letošního roku je přibližně o 25 % vyšší než u loňské řady. Největším hitem je iPhone 17 Pro Max, jehož produkce je dokonce o 60 % vyšší než v případě 16 Pro Max.
Fotogalerie
Zatímco ostatní modely hlásí delší čekací lhůty, iPhone Air je jediným novým zařízením, které je k dispozici prakticky okamžitě při spuštění prodeje. Na první pohled by to mohlo působit jako důkaz slabého zájmu (podobně jako u loňského iPhone 16 Plus). Jenže Kuo upozorňuje, že Apple zvýšil produkci iPhone Air zhruba třikrát oproti 16 Plus, což může dostupnost zkreslovat. Kuo dodává, že iPhone Air nemá v historii lineupů Applu jasného předchůdce, a proto je těžké předem posoudit jeho úspěch. Na papíře nemusí působit tak lákavě, ale živá zkušenost v obchodech může zákazníky přesvědčit. Ultra-tenký design a lehkost zařízení totiž vyniknou až při osobním vyzkoušení. Plánujete upgrade?
iPhone 17 (Pro) lze předobjednat zde