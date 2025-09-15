Zavřít reklamu

Apple: iPhone Air je dalším krokem k celoskleněnému iPhonu, o kterém snil už Steve Jobs

Vše o Apple
Jan Vajdák
1

V rozhovoru pro The Wall Street Journal tento týden uvedl šéf softwarového designu Applu Alan Dye, že nový iPhone Air představuje další krok „k tomu jedinému kusu skla, o kterém kdysi mluvil Steve Jobs.“ Myšlenka ohledně dokonale jednolitého skleněného iPhonu není nová. Jobs i bývalý designérský šéf Jony Ive snili o telefonu, který by byl zcela bez rušivých prvků. Apple k tomuto cíli směřuje postupně. V roce 2017 přišel iPhone X, který odstranil tlusté rámečky a přinesl ikonický notch. O pět let později iPhone 14 Pro zmenšil výřez na Dynamic Island, a nyní iPhone Air posouvá další hranice, když překonal iPhone 6 a stal se nejtenčím iPhonem všech dob.

Podle Marka Gurmana z Bloombergu by se mohl sen stát realitou už za dva roky. Apple údajně připravuje výroční iPhone pro rok 2027 (20 let od prvního modelu), interně označovaný jako Glasswing (podle motýla s průhlednými křídly). Telefon má mít zakřivené skleněné hrany, extrémně tenké rámečky a zcela bez výřezu v displeji. Pokud se tato vize naplní, půjde o největší designový skok od uvedení prvního iPhonu. iPhone Air tak nepředstavuje jen nový model, ale i symbol cesty k vysněnému iPhonu bez kompromisů, který by mohl světlo světa spatřit právě v roce 2027. iPhone Air je již možné si předobjednat. V prodeji bude od 19. září.

Zdroj
