Apple: Nemůžete si vybrat mezi iPhone Air a 17 Pro? Přesně to jsme chtěli!

Apple představil iPhone Air jako dosud nejtenčí a nejlehčí model, a teď se k jeho designové filozofii vyjádřili i špičky společnosti v rozhovoru pro Wall Street Journal. CEO Tim Cook, viceprezidentka průmyslového designu Molly Anderson a viceprezident pro uživatelské rozhraní Alan Dye popsali, co pro ně iPhone Air znamená.
Lehkost a styl místo robustnosti
Podle Molly Anderson je klíčem nejen tenkost, ale i zrcadlově lesklý povrch, který telefon opticky ještě více zeštíhluje. „Přináší to úplně jiný pocit z toho, jak lidé telefon používají a jak ho nosí,“ uvedla. Apple prý chtěl, aby rozhodování mezi Pro a Air nebylo snadné – Pro zůstává nástrojem pro tvůrce obsahu, zatímco Air nabízí lehkost a styl jako zcela novou zkušenost. „Líbí se mi, že je to těžká volba,“ dodala Anderson. „Pro je nádherný produkt, ale myslím, že odlehčený design a menší váha je něco úplně jiného.“
Spekulace o skládacím iPhonu
Když se novinář WSJ zeptal, zda je Air prvním krokem k ohebnému iPhonu, Tim Cook se jen usmál: „Jsme opravdu dobří v uchovávání tajemství.“ Oficiálně tak Apple žádné plány nepotvrdil. Podle expertů ale může být Air cestou, jak si Apple vyzkouší výrobní procesy pro ultratenký telefon, což je zásadní i pro budoucí skládací modely. Pro srovnání: Samsung Fold 7 má při zavření 8,9 mm, při otevření pouhé 4,2 mm.
Doplňky jako osobní vyjádření
Součástí filozofie Air je i nový crossbody popruh, který podle Cooka umožňuje vyjádřit vlastní styl: „Když je něco tak osobní, musí to odrážet vaši osobnost. A vy sami nejlépe víte, co to znamená.“ iPhone Air se tak profiluje jako zařízení, které nestojí jen na výkonu, ale především na tom, jaký pocit uživateli přináší. Apple tím jasně ukazuje, že chce oslovit i ty, kteří hledají v technologiích především styl a lehkost.
Nemůžu si vybrat mezi 17 a Air, takže si nakonec asi nechám 13 Pro Max. To taky chtěli?
Jakože cože??? Tak zůstanu u 16 pro a je klid .
1 kamera a a jeden reproduktor nemohu akceptovat jinak bych do nej rád šel, takže holt tlustý a těžký 17 pro max no 🤔