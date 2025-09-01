Apple Watch SE 3 se dočkají zajímavých hardwarových vylepšení a dost možná i nového názvu!

Apple se chystá na svou zářijovou keynote, která proběhne už příští úterý. Jedním z nových produktů má být i nový dostupný model jablčných hodinek. Dosud se mu říkalo Apple Watch SE 3, ale stále není jasné, zda si Apple tento název ponechá. Podle dostupných informací půjde o spíše lehký refresh. Hodinky dostanou nový čip S11, vycházející z jader procesoru A16 Bionic, což přinese znatelné zrychlení oproti současnému modelu se starším čipem S8.
Koncept Apple Watch SE 3 (11e)
Další novinkou mohou být i nové velikosti displeje, kolem 1,6 a 1,8 palce, což by mohlo znamenat odklon od designu éry Apple Watch Series 4. Hodinky by se tak vzhledově mohly přiblížit modelům Series 7. Spekuluje se také o plastovém těle, které by mohlo snížit cenu a udělat z novinky ještě dostupnější model. Velkým otazníkem zůstává samotný název. Apple už u iPhonů přestal označení SE používat a není vyloučeno, že stejný osud čeká i Apple Watch. Logickou variantou je označení Apple Watch Series 11e, která by lépe zapadla do nové číselné řady, a zároveň by se odlišila od prémiových modelů Series 11 a Ultra. Stejnou strategii Apple uplatňuje od letoška i u iPhonů, kde stejné číselné označení má klasické, Pro i dostupnější modely. Ať už se budou jmenovat SE 3 nebo Series 11e, jasné je jedno. Apple nabídne nový základní model hodinek s modernějším čipem a pravděpodobně i atraktivnějším designem. Definitivní odpověď dostaneme už 9. září.