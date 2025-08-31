Od iPhonu 17 Air po iPhone 20: Jak bude vypadat budoucnost Apple telefonů

Apple se podle velkého množství nejrůznějších úniků připravuje v nadcházejících třech letech na kompletní přeměnu designu iPhonu. Vrcholem má být model iPhone 20, který vyjde k 20. výročí prvního iPhonu, nicméně ani modely chystané pro letošek a rok příští nebudou rozhodně nezajímavé – ba právě naopak. Jak letos, tak v příštím roce se totiž máme dočkat novinky, která přinese do produktové řady iPhonů svěží vítr a která bude do značné míry v něčem nová.
2025: iPhone 17 Air – extrémně tenký začátek
Již letos Apple uvede iPhone 17 Air, který se stane nejtenčím iPhonem v historii. S tloušťkou okolo 5,5 mm bude klást důraz na design místo výkonu. Očekává se jen jeden zadní fotoaparát a nižší výdrž baterie kvůli jejímu ztenčení. Přesto půjde o klíčový model pro přechod k elegantnějším a lehčím zařízením. Pokud vás tento model zajímá víc, přečtěte si náš článek Vše o iPhone 17 Air, ve kterém se mu věnujeme podstatně podrobněji.
2026: První skládací iPhone
V příštím roce Apple uvede svůj první skládací iPhone. Ten se bude otevírat jako kniha, s vnějším displejem a větším vnitřním panelem po rozložení. Cílem je minimalizovat viditelný ohyb, aby zařízení působilo jako jeden kus skla.
Analytik Ming-Chi Kuo uvádí, že vnější displej bude mít 5,5″, vnitřní 7,8″. V otevřeném stavu bude tenčí než iPhone 17 Air – jen 4,5 až 4,8 mm. V zavřeném stavu bude měřit 9 až 9,5 mm. Očekává se návrat Touch ID a duální zadní kamera. Skládací model bude prodáván paralelně s běžnými iPhony 18. Více informací včetně základních technických specifikací jsme rozebrali v našem starším článku věnovaném právě tomuto modelu a únikům, které jej předchází.
2027: iPhone 20 – úplně nový tvar
K 20. výročí připravuje Apple iPhone s displejem po všech stranách. Půjde údajně o zařízení bez rámečků, výřezů i hran. Displej se má obepínat okolo celého těla, čímž Apple završí přechod na design „tekutého skla“, který se poprvé objevil v iOS 26. Obecně by se mělo jednat o největší vizuální proměnu iPhonu za celou jeho historii. A jak se zdá, práce na tomto modelu jsou v plném proudu, jak naznačují patenty, které si Apple registruje a které vypadají, že právě o tomto řešení pojednávají.