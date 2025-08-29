Zavřít reklamu

iPhone 17 Air se blíží! Co všechno zatím víme o nejtenčím iPhonu v historii?

Martin Hradecký
Apple už brzy představí iPhone 17 Air – model, který má být největší designovou revolucí od doby iPhone X. Těšit se můžeme na novou konstrukci, tenké tělo a řadu moderních technologií, které posunou zážitek z používání zase o krok dál.

Revoluční design a rozměry

iPhone 17 Air bude mít tloušťku pouhých 5,5 mm a nabídne 6,6″ displej, který bude o něco menší než u předchozího modelu Plus. Díky kombinaci titanu a hliníku váží jen okolo 145 gramů – podobně jako iPhone 13 mini. Nová konstrukce s menším podílem skla by měla být odolnější vůči pádům.

Kvůli extrémní tenkosti musel Apple učinit několik kompromisů – USB‑C port není vycentrovaný a mřížka reproduktoru je zjednodušená. Telefon bude k dispozici v černé, bílé, světle zlaté a modré barvě.

Displej, výkon a baterie

Displej využívá moderní LTPO OLED panel od Samsungu se 120Hz obnovovací frekvencí a až o 30 % vyšším jasem než iPhone 16. Spekuluje se o podpoře ProMotion, ale není jisté, zda nabídne i always-on funkci.

Uvnitř najdeme čip A19 nebo A19 Pro s jedním deaktivovaným GPU jádrem a 12 GB RAM. Novinkou bude vylepšené chlazení pomocí vapor chamber, které pomůže s odvodem tepla. Kvůli štíhlému tělu se očekává menší 2 800mAh baterie, což může znamenat slabší výdrž než u jiných modelů iPhone 17.

Bezdrátové nabíjení, fotoaparát a konektivita

Novinka podpoří standard Qi 2.2 s bezdrátovým nabíjením až 25 W – stejně rychle jako MagSafe. Zadní kamera bude pouze jedna – 48Mpx hlavní snímač. Chybět tak budou funkce jako prostorové video. Přední kamera ale dostane upgrade na 24 Mpx, což přinese lepší selfies a videohovory.

iPhone 17 Air bude využívat Apple modem C1, ale bez podpory mmWave. Wi‑Fi 7 bude zajištěno vlastním Apple čipem a přinese lepší stabilitu i nižší spotřebu energie.

Cena a dostupnost

Očekávaná cena by měla začít na 899 dolarech (u nás 26 990 Kč), tedy stejně jako u současného iPhone 16 Plus. Zatím to ale není potvrzené, takže cena se může lišit. Oficiální představení proběhne 9. září během události „Awe Dropping“, kde se očekává i představení dalších modelů iPhone 17 a nové generace Apple Watch.

