V Česku už na iPhonech fungují RCS zprávy! Je však třeba splňovat tyto podmínky

Přestože Apple oznámil u iPhonů podporu RCS zpráv (tedy zjednodušeně řečeno klasické textovky na steroidech, na které lze reagovat emoji a tak podobně), v České republice jsme si na podporu museli chvíli počkat. To se však naštěstí nyní mění, jelikož první operátor na iPhonech tuto možnost začal podporovat, díky čemuž se tak stává komunikace s telefony s Androidem opět o něco pohodlnější. Vždyť RCS jsou do jisté míry obdobou iMessage, které jablíčkáři tolik milují. Abyste si však tento typ zpráv užili, je třeba splňovat určité podmínky.
Funkčnost RCS zpráv je podmíněna konkrétně nutností využívat na iPhonu síť T-Mobile a zároveň mít na iPhone nainstalovanou šestou či sedmou betu iOS 26. Samozřejmostí je pak i to, aby měla protistrana aktivní příjem RCS, přičemž pokud jsou tyto podmínky splněny, namísto textovek budete z iPhone na Android posílat zprávy ve stylu klasického chatu typu Messenger či WhatsApp, ke kterém je možné připojit obrázky či videa, reagovat na ně skrze emoji a tak podobně.
Zdarma přes internet
Jak už ale asi tušíte, aby bylo možné tuto funkci využívat, je třeba mít k dispozici internetové připojení, ať už přes data či WiFi. Co je pak zajímavé (byť to v dnešní době už asi nikoho příliš neohromí), je fakt, že tato komunikace je bezplatná, respektive neplatíte poplatky za odeslání textovky. Pokud vás pak zajímá barva bublinek zpráv v chatu, ta je zelená – tedy stejná jako když posíláte klasickou SMS. To však není ve výsledku žádným překvapením – barvu jsme totiž znali dávno díky funkčnosti RCS zpráv v zahraničí.
Zatímco T-Mobile tedy evidentně už vše přichystal a v září s veřejným vydáním iOS 26 si tak budou moci jablíčkáři naplno užít RCS chaty s Androidy, ostatní operátoři zatím minimálně v rámci bety iOS 26 tuto možnost nenabízí. Dá se nicméně očekávat, že si v tomto směru nebudou chtít nechat ujet vlak a funkci spustí také co nevidět. Ostatně, u Androidů již RCS podporují i zbylí dva tuzemští operátoři. Nechme se tedy překvapit, jak vše dopadne a jaké možnosti budeme mít po zářijovém vydání iOS 26 k dispozici.
Na funkčnost RCS zpráv v České republice nás před pár dny upozornil jeden z našich čtenářů, kterému tímto děkujeme.