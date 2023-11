Apple prozradil, jakou barvu budou mít bubliny RCS zpráv mezi iPhony a Androidy!

Ve čtvrtek večer oznámil Apple ještě nedávno naprosto nemyslitelnou věc a to sice podporu standardu RCS u iPhonů. Ve zkratce se tedy dá říci, že do konce příštího roku dorazí na iPhone „SMS na steroidech“, které budou z hlediska funkcí podobné iMessage. Zatímco však iMessage lze posílat jen mezi Apple zařízeními, RCS zprávy bude možné posílat i mezi Androidy. Více se o celé problematice dozvíte zde. Právě zavedení podpory obdoby iMessage na iPhony však začalo mezi jablíčkáři vyvolávat otázky ohledně toho, do jaké barvy přebarví Apple bubliny RCS zpráv, jelikož se zdálo pravděpodobné, že je bude třeba od klasických textovech nějak odlišit. A právě tuto věc nyní Apple „rozsekl“ ve vyjádření pro portál 9to5mac.

Ani modrá, ani červená, šedá či jiná barva. RCS zprávy mezi iPhony a Androidy budou i nadále zelené a tedy budou designově odpovídat klasickým textovkám, byť budou podporovat posílání obrázků ve vysokém rozlišení, hlasové zprávy, reakce na zprávy, ukazatele zobrazení a tak podobně. Apple totiž nevidí jakýkoliv důvod k zavedení dalšího odlišování a tak se proto rozhodl přidržet nynějšího řešení ve formě modrých bublin pro iMessage a zelených pro textové zprávy. To sice dává na jednu stranu smysl, na druhou stranu však byla právě zelená barva bublin zejména pro Google trnem v oku, jelikož tvrdil, že do jisté míry rozděluje společnost. Skoro by se tak až chtělo říci, že zavedení RCS je pro něj polovičním vítězstvím, jelikož na jednu stranu sice bude komunikace mezi Androidy a iPhony jednodušší, na stranu druhou v ní však minimálně barevné rozdíly i nadále budou. Modrá totiž zůstane exkluzivitou pro Apple a zároveň pomyslným ukazatelem té nejlepší možnosti komunikace, kterou si lze na iPhonech jen představit.