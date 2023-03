Google: Kvůli této věci litujeme jablíčkáře

Posílání textových zpráv patří mezi tak základní funkce, že nad tím mnozí z nás ani nepřemýšlí. Zatímco Apple dobře ví, že dokáže využít potenciál rychlého zasílání zpráv, aby udržel uživatele ve svém ekosystému skrze iMessage, Google se usilovně snaží přimět cupertinský gigant, aby přešel na protokol Rich Communication Services (RCS) pro bezproblémové zasílání zpráv mezi iPhony a zařízeními Android. Apple však takové idei není nakloněn naslouchat a Google je toho názoru, že tímto jednáním producent jablečných zařízení ohrožuje své uživatele.

RCS bylo vytvořeno společností GSMA s cílem nahradit SMS a MMS a zprostředkovat uživatelům bohatší zážitek z textových zpráv s podporou skupinových chatů, obrázků, videí, potvrzení o přečtení a end-to-end šifrování. Uživatelé Androidu mohou využít zasílání zpráv RCS jednoduše aplikaci Zprávy z dílny Googlu z obchodu Google Play.

Apple disponuje svou vlastní službou pro zasílání zpráv s označením iMessage, ta je ovšem pouze pro Apple uživatele. Zprávy iMessage se na zařízeních Apple zobrazují v modrých bublinách, zatímco ty odeslané uživateli systému Android v zelených a je s nimi zacházeno jako se zprávami SMS/MMS. Viceprezident pro platformy a ekosystémy společnosti Google Hiroshi Lockheimer je toho názoru, že to může uživatelům iPhonů v budoucnu způsobit problémy.

V rozhovoru s Maxem Weinbachem z 9to5Google Lockheimer poukázal na to, že to byla společnost GSMA, kdo se obrátil na Google s tím, aby poskytl podporu pro RCS. V roce 2019 tak společnost představila RCS Chat, aby uživatelům usnadnila přístup k RCS, aniž by se museli spoléhat na operátory. Služba má v současnosti více než 500 milionů uživatelů.

Google přitom nechce, aby RCS nahradilo WhatsApp nebo Snapchat. Ale protože jde o výchozí způsob komunikace pro velkou část uživatelů, Google je toho názoru, že by tento zážitek měl být co nejlepší. Pokud by měla dostat šanci obousměrná RCS komunikace napříč platformami Android a iOS, bez spolupráce Applu se to neobejde. Hiroshi Lockheimer také hovořil v rámci interview o výzkumu společnosti Google, který ukazuje, že typický člověk používá 3 až 4 různé aplikace pro zasílání zpráv, ať už je to WhatsApp nebo jiné a dodal: „Nesnažíme se zabudovat RCS do jediné aplikace, abychom jim všem vládli.“

Apple si může sám svobodně zvolit prvky RCS, které by chtěl implementovat, jako krok vpřed k vylepšení zabezpečení. Takto by specifické funkce stále zůstaly exkluzivní pro zařízení Apple. Společnost ale dala najevo, že k něčemu takovému nepřistoupí. Pokud momentálně Apple uživatel používá ke komunikaci s člověkem majícím zařízení Android aplikaci Zprávy, tyto jsou odeslány jako klasické SMS a tudíž s mnohem slabším zabezpečením, než je tomu u RCS. Podle Lockheimera tím Apple svým uživatelům iPhonů dělá medvědí službu.