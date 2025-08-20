Apple chystá zbrusu nový operační systém

Apple připravuje nový operační systém s kódovým označením Charismatic. Informoval o tom tento týden Mark Gurman z Bloombergu. Podle dostupných informací půjde o dlouho spekulovaný „homeOS“, tedy platformu navrženou speciálně pro chytrá domácí zařízení a novou generaci robotických produktů. Gurman uvádí, že Charismatic bude pohánět jak připravovaný chytrý domácí hub, jehož premiéra je očekávána v roce 2026, tak i stolního robota, kterého Apple plánuje uvést na trh v roce 2027. Softwarově má systém čerpat inspiraci z tvOS a watchOS. Očekává se například šestiúhelníkové uspořádání aplikací, podobně jako na Apple Watch.
Podle zprávy má hlavní roli v uživatelském rozhraní hrát hodinové ciferníky a widgety. Operační systém bude údajně také podporovat více uživatelů. Zařízení by mělo rozpoznat obličej člověka přicházejícího do místnosti a automaticky přepnout obsah i rozložení podle jeho preferencí. Ovládání bude postaveno především na hlasových příkazech přes Siri, která má získat vizuálně modernější a více personifikovanou podobu. K dispozici ale bude i dotyková interakce. Mezi předinstalovanými aplikacemi se mají objevit například Kalendář, Fotoaparát, Hudba, Připomínky a Poznámky. Nový systém má zajistit, aby zařízení jako chytrý hub či robot nebyla jen pasivními pomocníky, ale dokázala nabídnout personalizovaný zážitek pro každého člena domácnosti. O Charismaticu bychom se měli dozvídat více v nadcházejících měsících.