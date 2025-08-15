Apple odkládá chytrý domácí hub se 7″ displejem a novou Siri na příští rok

Apple podle informací od Marka Gurmana z Bloombergu odložil uvedení svého chystaného chytrého domácího hubu s vestavěným displejem až na polovinu příštího roku. Původně měl dorazit už letos, ale zdržení způsobily komplikace při vývoji verze Siri poháněné Apple Intelligence. Zařízení, interně označované kódovým názvem J490, má obsahovat 7palcový displej a reproduktor a vzhledově připomínat Google Nest Hub. Tedy čtvercový tvar s tenkými rámečky v černé nebo bílé barvě, zaoblené rohy a půlkulatou základnu. Poběží na novém systému Charismatic, který se odlišuje od iOS, macOS i tvOS a je navržen pro použití více členy domácnosti. Rozhraní se zaměřuje na ciferníky hodin a widgety pro Apple aplikace a Siri má získat více „osobní“ podobu, například inspirovanou ikonou Finderu z Macu.
Součástí výbavy bude přední kamera pro rozpoznání uživatele a přizpůsobení obsahu. Chybět nebude dotykové ovládání, ale primární interakce má probíhat hlasem. App Store k dispozici nebude, avšak běžet budou vybrané aplikace jako Kalendář, Hudba, Poznámky nebo Připomínky. Klíčovou roli sehraje nová generace Siri postavená na velkých jazykových modelech (LLM), která dokáže lépe využívat osobní data pro přesnější odpovědi. Apple testuje jak vlastní modely, tak technologie od společností OpenAI a Anthropic.