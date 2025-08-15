Apple chce do dvou let vydat stolního robota s otočným displejem a chytrou Siri

Podle informací agentury Bloomberg připravuje Apple na rok 2027 zcela nový typ zařízení. A sice stolního robota se 7palcovým displejem podobným iPadu, umístěným na pohyblivém rameni. To se dokáže otáčet a vysunout zhruba o 15 cm v jakémkoli směru, aby robot mohl vždy natočit displej směrem k osobě, která právě mluví. Uvnitř společnosti se prototypu přezdívá „Pixar Lamp„. Zařízení má fungovat jako interaktivnější verze iPhonu nebo iPadu, přičemž Apple jej vidí jako osobního AI společníka. Bude obsahovat novou generaci Siri, schopnou si pamatovat informace či vést plynulé konverzace. Apple údajně testuje animovanou podobu Finder loga jako tváře pro Siri.
Robot by mohl aktivně vstupovat do diskusí (například při hovoru o večeři navrhnout restaurace či recepty) a vést dialog při plánování cest nebo organizaci úkolů podobně jako hlasový režim od OpenAI. Zařízení bude podporovat FaceTime s funkcí podobnou Center Stage, která dokáže sledovat pohyb osob v místnosti. Apple zvažuje i možnost ovládání polohy displeje pomocí joysticku, aby uživatel mohl při videohovoru měnit úhel pohledu. Prototyp stolního robota zatím nemá konečný design ani podobu Siri. Apple by rád produkt vydal v roce 2027, ale podobné projekty často nabíraly zpoždění. Jak by se vám takový produkt zamlouval?
Slovné spojenie “Chytrá Siri” by som zakázal 😄 nikdy chytrá nebola a príchodom AI už ani neviem že nejaka siri existuje 😅