Ohebný iPhone dorazí už v roce 2026. Apple si od něj slibuje miliardy

Podle nové zprávy investiční banky JPMorgan uvede Apple svůj první skládací iPhone v září 2026 jako součást řady iPhone 18. Banka tím podpořila rostoucí množství spekulací o chystaném zařízení a dodala, že právě tento model může být zásadní pro další růst společnosti. Skládací iPhone má podle odhadů stát kolem 1 999 dolarů a vytvořit pro Apple novou tržní příležitost v hodnotě 65 miliard dolarů. JPMorgan očekává, že do roku 2028 by mohl Apple prodat až 45 milionů kusů, přičemž v prvním roce prodeje (2027) by měly prodeje dosáhnout „nižších desítek milionů“.

Na rozdíl od modelové řady iPhone 17, která má údajně přinést jen mírná vylepšení, má skládací iPhone opět přitáhnout značnou pozornost. Bude cílit na novou kategorii a zároveň konkurovat zavedeným skládacím modelům od Samsungu, jako je Galaxy Z Fold. Podle dosavadních informací nabídne skládací iPhone 7,8palcový vnitřní displej bez viditelného záhybu, 5,5palcový vnější displej, titanové tělo, odolný kloub z materiálu Liquid Metal, dva zadní fotoaparáty a Touch ID namísto Face ID. Vzhledem k tomu, že se skládací telefony teprve postupně prosazují (v roce 2025 se očekává prodej kolem 19 milionů kusů), má Apple díky své značce a uživatelské základně potenciál výrazně ovlivnit celý segment. Plánujete pořídit tento model?