První ohebný iPhone má mít menší displej než Samsung

Podle analytické společnosti TrendForce bude první skládací iPhone vybaven 7,8″ vnitřním displejem a 5,5″ vnějším displejem. Tyto rozměry odpovídají předchozím tvrzením známého analytika Minga-Chi Kua, který o nich informoval už v březnu. Dva nezávislé zdroje tak nyní posilují důvěryhodnost těchto specifikací. Pro srovnání, Samsung Galaxy Z Fold 7 má o něco větší displeje: 8″ uvnitř a 6,5″ na vnější straně. Apple se tedy pravděpodobně zaměřuje na kompaktnější provedení s důrazem na pohodlnější manipulaci v zavřeném stavu.

Podle TrendForce bude skládací iPhone uveden ve druhé polovině roku 2026, což znamená, že bychom se oficiálního představení mohli dočkat už během zářijového keynote příštího roku.

Skládací iPhone bez záhybu a s Touch ID

Ming-Chi Kuo navíc nedávno odhalil další detaily o tomto zařízení. Očekává, že vnitřní displej bude bez viditelného záhybu – tedy bez otravného předělu, který zůstane v polovině displeje po rozložení. Apple má tohoto efektu dosáhnout použitím laserem vrtané kovové výztuže pod displejem, která rozloží napětí vznikající při ohýbání.

Co se týče fotoaparátů, zařízení by mělo mít dvě zadní kamery, jednu přední a místo Face ID zřejmě snímač otisku prstu v zapínacím tlačítku (Touch ID). To by mohlo přispět k jednodušší konstrukci a menší tloušťce zařízení.

Skládací iPhone má ambici konkurovat vlajkovým modelům Samsungu a zároveň přinést uživatelům prémiové zpracování, inovace a nový formát do Apple ekosystému.