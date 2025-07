iPad Pro bude zase o kus elegantnější. Apple chystá další ztenčení rámečků

Apple podle nových spekulací plánuje ještě více ztenčit rámečky kolem displeje u některé z příštích generací iPadu Pro. Upozornil na to čínský účet Instant Digital na síti Weibo, který v minulosti několikrát přesně předpověděl informace ohledně jablečných produktů. Zmínit lze například žlutou variantu iPhonu 14 nebo Titanový milánský tah pro Apple Watch Ultra 2. Podle jeho tvrzení by se iPad Pro mohl velikostí rámečků přiblížit tabletu Galaxy Tab S10 Ultra od Samsungu, přičemž by si však zachoval čistý design bez výřezu či notche. Účet zároveň připustil, že takto tenké rámečky nemusí být připravené včas pro bezprostředně následující generaci iPadu Pro.

Tyto informace přicházejí krátce poté, co jiné zprávy naznačily, že Apple zvažuje použití chip-on-film (CoF) technologie od LG. Ta umožňuje umístit ovladače displeje blíže k okrajům panelu, což přirozeně otevírá cestu pro zúžení rámečků a zároveň šetří místo uvnitř zařízení. Současné modely iPadu Pro s čipem M4 už mají o něco tenčí rámečky než jejich předchůdci s čipem M2. Příští modely by ale mohly posunout design ještě dál. Podle analytika Ming-Chi Kua by se měly iPady Pro s čipem M5 začít vyrábět v druhé polovině roku 2025. Apple zpravidla aktualizuje iPad Pro v 18měsíčních cyklech, takže premiéra nové generace by mohla přijít už letos na podzim. Uvidíme, zda se tedy další ztenčení okolo rámečků chystá už u této generace.