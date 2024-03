iPhony 16 (Pro) dostanou užší rámečky kolem displeje!

Přestože Apple na tloušťce rámečků kolem displeje iPhonů v posledních letech poměrně intenzivně zapracoval, díky čemuž je tak při srovnání starších modelů s těmi nejnovějšími vidět znatelný rozdíl, stále je v tomto směru co zlepšovat. Někteří výrobci androidích telefonů totiž již nyní zvládají vyrábět smartphony s displeji, u kterých jsou rámečky takřka neviditelné. Kalifornský gigant se však naštěstí v tomto směru nechce nechat zahanbit a malou rámečkovou revoluci proto chystá i na letošek.

Podle velmi čerstvých informací z Jižní Koreje počítá Apple u displejů pro letošní iPhony 16 a 16 Pro s použitím nové technologie BRS, která právě tloušťku rámečků výrazně zmenší. Toho má být docíleno velmi zjednodušeně řečeno speciálním srolováním vnitřní kabeláže vedoucí právě rámečky, což umožní jejich vytvoření v podstatně menší tloušťce. Poměrně zajímavé je pak to, že s tímto řešením měl Apple experimentovat již dříve ve snaze uvést na pulty obchodů iPhony s menšími rámečky, avšak kvůli problémům s přehříváním této kabeláže musel nakonec od plánu upustit. U iPhonů 16 (Pro) má ale počítat s lepším tepelným managementem, který přehřívání eliminuje a tedy ve výsledku umožní novinu nasadit.

Jen pro zajímavost, v loňském roce nasadil Apple u iPhonů 15 Pro rámečky o tloušťce 1,5 milimetru, zatímco v předešlém roce to u iPhonů 14 Pro bylo 2,2 milimetru. I přesto však mnozí uživatelé tvrdí, že tuto změnu nejsou schopni bez přímého srovnání těchto modelových řad zaznamenat. Zdroje z Koreje nicméně tvrdí, že letošní zeštíhlení má být ještě markantnější a tedy by jej již měl ocenit naprosto každý. Pozitivem je pak i to, že díky užším rámečkům se nebudou muset iPhony 16 Pro zvětšit tak moc, jak by bylo třeba při zachování stávající tloušťky. U letošních modelů se totiž počítá konkrétně s tím, že ze 6,1“ narostou na 6,3“ a z 6,7“ na 6,9“. Každý milimetr k dobru, který se povede z jejich velikosti ukrojit třeba právě minimalizací rámečků, je proto rozhodně vítaný.