Víme, kdy dorazí skládací iPhone a Face ID v displeji

Apple podle nejnovějších informací pracuje na dvou zcela zásadních novinkách, které však budou k vidění na trhu až za pár let. Apple totiž pracuje jednak na skládacím iPhone, tak i na Face ID ukrytém pod displejem telefonu.

Bohužel, Face ID pod displejem se dočkáme až v případě iPhone 18 Pro, tedy v roce 2026. Zajímavé však je, že tento telefon by neměl mít na přední části žádný výřez a dokonce ani průstřel. Fotoaparát a další senzory by měly být taktéž ukryté pod displejem, případně zabudované přímo v rámu telefonu.

Fotogalerie iphone 16 pro 1 iphone 16 pro 2 iphone 16 pro 3 iphone 16 pro 4 Vstoupit do galerie

Ve stejném roce by pak měl Apple představit také skládací iPhone. Ten by měl nabídnout 7 až 8″ úhlopříčku a mělo by být možné jej složit na velikost 4″ zařízení. Apple by tak nabídl zařízení, které zkombinuje iPhone a iPad mini a právě to by mělo být klíčové. Zatímco ostatní mají skládací telefony, stále je to telefon, ovšem Apple by měl opravdu nabídnout jak telefon, tak i tablet v jednom zařízení.