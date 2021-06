Proč má nový iMac M1 bílé rámečky okolo displeje

Pokud sledujete dění v jablečném světě, tak vám zajisté před několika týdny neuniklo představení nového 24″ iMacu. Ten se po dlouhých letech konečně dočkal kompletního redesignu a přepracování. V případě, že po vzhledové (ale i té hardwarové) stránce srovnáte starší generaci iMacu s tou novou, tak nenajdete prakticky žádné podobnosti. Nový 24″ iMac je primárně určen pro obyčejné uživatele, kteří hledají spolehlivý počítač. To znamená, že se má hodit do všemožných domácností, ve kterých bude i díky svým barvám vyvolávat jakýsi pocit radosti a optimismu. Změn se dočkaly také rámečky okolo displeje, které byly přebarveny z černé na bílou.

A právě bílá barva rámečků je na novém iMacu kritizována asi nejvíce. Uživatelé totiž jsou, potažmo byli, po dobu 14 let zvyklí na černé zbarvení rámečků. A jak už to tak bývá, tak většina jedinců si nerada zvyká na nové věci – viz například tehdejší představení iPhonu 6, který se prvně nikomu nelíbil a v dnešní době jej mnoho příznivců Applu označuje za nejlepší telefon vůbec. Existují určité důvody, proč se kalifornský gigant rozhodl k přebarvení rámečků okolo displeje na světlou barvu – a my se na ně společně podíváme. Každopádně ještě předtím, než se do toho pustíme, je nutné podotknout, že barva rámečků u 24″ iMacu není úplně bílá, ale světle šedá, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. I když se jedná svým způsobem pouze o něco tmavší odstín, tak věřte, že rozdíl mezi čistě bílou a světle šedou je minimálně v tomto případě opravdu velký.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Primárním účelem světle šedých rámečků okolo displeje nového iMacu je, aby co možná nejlépe splynuly s okolním prostředím. Aby ke splynutí došlo, tak je nutné využít neutrální barvu, kterou je v tomto případě bezesporu světle šedá a nikoliv zářivě bílá. Pokud by došlo k využití stoprocentní bílé barvy, tak by si uživatelé mohli stěžovat na „oslepování“. Původní černá barva rámečků by navíc vytvářela zbytečně velký kontrast, což je pro obyčejné uživatele, kterým je 24″ iMac určený, zbytečné. Navíc k tomu by ani nevypadala tak dobře kombinace černých rámečků s novými světlými barvami. Dalším důvodem je také denní doba, ve které bude 24″ iMac využíván. Opět podotýkám, že se jedná o rodinný počítač do každé domácnosti, tudíž bude ve většině případech využíván ve dne, kdy je prostě lepší mít rámečky světlé. Pro profesionály, kteří pracují v noci či v tmavších místnostech, tzn. například filmaře, je zase samozřejmě naopak lepší mít rámečky černé.

Méně znalí příznivci Applu by si mohli myslet, že jablečná společnost u svých počítačů letos přišla se světlými rámečky vůbec poprvé – opak je však pravdou. Světlé rámečky se nacházely také na legendárním a nesmírně populárním iMacu G3, ze kterého nový 24″ iMac svým způsobem vychází. Naprosto stejně tomu bylo i u iBooku a u iMacu G4 a G5. V roce 2007 se pak Apple rozhodl rámečky přebarvit na černo, a to s příchodem redesignovaného iMacu, jak jsme ho znali donedávna. Jak už bylo zmíněno výše, černé rámečky se hodí především profesionálnějším uživatelům. Apple tímto chtěl docílit toho, aby uživatelé získali levný produkt, který však bude disponovat profesionálními vlastnostmi. Stejný přechod na černé rámečky pak Apple v roce 2008 učinil také u MacBooku – nedivili bychom se tedy, kdyby letos Apple po vzoru 24″ iMacu přišel s levným MacBookem se světlými rámečky. Zkrátka a jednoduše, z plastových těl s bílými rámečky Apple přešel na zařízení z hliníku a skla s černými rámečky, což mělo vyvolat právě pocit profesionálního zařízení. Strategie Applu se však v posledních letech mění, a tak není nic zvláštního na tom, že chce Apple opět „rozdělit“ své stroje na ty domácí a profesionální.

