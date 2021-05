Naše první dojmy z iMacu M1 (2021)

Před pár hodinami nám do redakce dorazil nový 24″ iMac. Prakticky ihned jsme si společně tento nový kousek otevřeli – viz unboxing. Momentálně už je večer, což pro mě znamená, že jsem s novým iMacem měl čest strávit vůbec první odpoledne. V rámci unboxingu jsem vám slíbil, že co nevidět na našem magazínu uveřejníme první dojmy z tohoto nového stroje. Slib jsme samozřejmě tímto splnili, a pokud vás tedy zajímá, jaké jsou mé první dojmy z přepracovaného iMacu, tak určitě pokračujte ve čtení. Veškeré názory a pocity jsou čistě subjektivní.

Hned na začátek tohoto odstavce bych rád zmínil, že se v tomto článku doopravdy podíváme pouze na první pocity a dojmy z 24″ iMacu (2021). Rozhodně tento článek neberte jako recenzi či cokoliv podobného. Samotná recenze samozřejmě přijde, avšak až během několika následujících dnů, během kterých si tento nový jablečný počítač pořádně osahám. Co se týče nějakých všeobecných prvních dojmů, tak jsou z většiny stránek kladné. To, z čeho mi spadla brada prakticky ihned po rozbalení, tedy ještě před zapnutím, je barva – především tedy na zadní straně. Jak už bylo zmíněno v unboxingu, tak nám dorazil 24″ iMac v modrém zbarvení. Na produktových fotografiích se mi barvy nových iMaců zcela upřímně moc nelíbily, avšak jakmile jsem viděl modré zbarvení na vlastní oči, okamžitě jsem změnil názor. Samozřejmě nechci mluvit i za ostatní barvy, avšak v mém případě je modrá krásně tmavá a vyvolává jakýsi pocit luxusu a hlavně nevšednosti.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Z přední strany už to ale po vzhledové stránce taková hitparáda není. Brada, tedy „prázdné“ místo pod displejem, má světlé zbarvení a opravdu hodně mi na ní chybí Apple logo. Úplně nadšený nejsem ani z bílých rámečků okolo displeje – rozhodně to ale není něco, na co byste si během chvilky nezvykli a zcela upřímně, čekal jsem to o mnoho horší. Při zapojování iMacu jsem se hodně divil jeho váze. Je extrémně lehký, což se o balení jako takovém rozhodně říct nedalo. Největší váhu dělá samotná krabice, která je i po vyprázdnění opravdu extra těžká. Někteří uživatelé se báli, že se při naklápění displeje bude kvůli nízké váze iMac naklánět, čímž by mohlo hrozit nebezpečí převržení. To se tedy rozhodně neděje, jelikož stroj drží ke stolu jako přibitý díky protiskluzovému materiálu na stojanu. To ale rozhodně neznamená, že by tento iMac nemohla shodit například kočka – stačí trošku zabrat a neštěstí je na světě. Určitě s tím tedy počítejte.

Při představení 24″ iMacu jsme se s kolegou v redakci tak nějak shodli na tom, že s koupí nového iMacu ještě počkáme. 24″ obrazovka nám na papíře přišla relativně „malá“, když je už nyní prakticky jasné, že se brzy dočkáme větší verze iMacu. Z počátku, když jsem si nový iMac prohlížel, jsem naše názory víceméně potvrdil. Relativně unáhleně jsem pronesl, že je obrazovka opravdu „malá“, a že bychom měli počkat na představení většího bratříčka. Po zapojení a několika desítkách minut používání jsem ale zjistil, že obrazovka tak malá opravdu není. Pracovní plocha je naopak velká, dokonce bych možná řekl že ideální. Při samotném spuštění se pak z propracovaných reproduktorů rozezněl uvítací zvuk – v tuto chvíli jsem si uvědomil, že podání audia bude opravdu parádní, což se později potvrdilo při poslechu hudby. Co se týče výkonu a systému, tak nemám co dodat. K iMacu jsem hned připojil i druhý monitor a vše běží naprosto bez problémů. Aplikace se spouští prakticky okamžitě a prozatím asi neexistuje něco, co bych mohl vytknout – ostatně stejně jako u dalších zařízení s M1.

