Unboxing 24″ iMacu (2021) v podání LsA

Pokud patříte mezi příznivce jablečné společnosti, zajisté vám před několika týdny neunikla letošní první konference. Na té jsme se konečně, po mnoha dlouhých letech čekání, dočkali představení kompletně přepracovaného iMacu – prozatím tedy pouze jeho menší verze s označením 24″. Apple nás při představení ohromil mimo jiné také barvami, kterými se snaží nostalgicky zavzpomínat na průlomový a legendární iMac G3, který byl představen v roce 1998. Dobrou zprávou je, že se nám nový 24″ iMac (2021) podařilo získat do redakce. Samozřejmě si žádné informace nenecháme pro sebe a se vším se s vámi podělíme. Tradičně začneme unboxingem, potažmo rozbalováním.

Jak už to bývá u jablečných počítačů ve zvyku, tak vám stroj dorazí v klasické hnědé kartonové krabici. Tato krabice se využívá prakticky pouze při přepravě, aby nedošlo k poškození té originální. Pokud se tedy odeberete koupit si nový 24″ iMac do kamenné prodejny, nejspíše ji neuvidíte. Už rozbalování této první krabice vám dá dosti zabrat – než totiž přijdete na to, jakým způsobem ji správně otevřít, tak to bude nějakou dobu trvat. Jakmile se vám to povede, tak už na vás vykoukne originální bílá krabice, ve které je 24″ iMac zabalený. Z každé strany krabice se nachází vyobrazený samotný iMac, a to ze všech stran. Kromě toho vás zaujme barevně sladěné poutko, za které byste si svůj nový iMac odnesli z kamenné prodejny. Ze spodní strany najdete specifikace – v našem případe se jedná o základní modrý 24″ iMac (2021), to znamená čip M1, 256 GB úložiště, 8 GB operační paměti a dva porty Thunderbolt / USB 4.

V odstavci výše jsem uvedl, že vám dá zabrat otevření první krabice. A tak stejně to je i v případě té originální. To, že si nevymýšlím, popřípadě že nejsem v tomto případě úplně hloupý (byť jsem si tak připadal), si mimo jiné můžete ověřit u zahraničních video recenzí. I v nich se totiž většina recenzentů s rozbalením lehce prala. Nápisy a obrázky iMacu jsou totiž na krabici natisknuté všemožně naopak. Očekávali byste, že když si krabici otočíte obrázkem k sobě, tak že takto bude uvnitř umístěný i samotný iMac – jenže on je v krabici prostě naopak. Jakmile se vám po odtržení papírového pásku podaří krabici otevřít, tak už je ale vše v naprostém pořádku a vybalování si užijete.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Po otevření krabice si ihned můžete všimnout samotného 24″ iMacu, který je však prozatím pevně uchycený a chráněný látkovou fólií. Abyste iMac mohli z krabice vytáhnout, je nutné boční stěny se šipkami ohnout směrem ven. Tímto se iMac uvolní, společně se spodní stěnou krabice. Pak už vám nezbude nic jiného, než nový 24″ iMac chytit a položit ho na bezpečné místo. Pod samotným iMacem se pak nachází další krabice, tentokrát s příslušenstvím. Pro její otevření stačí, abyste ji chytnuli za otevírací bod. Po otevření si můžete ihned všimnout bohatého příslušenství, které je společně s iMacem nové a barevně sladěné. Zkrátka a jednoduše, nadšenci budou hledět s otevřenou pusou.

Součástí balení je, tedy kromě samotného iMacu, hned několik příslušenství. Začneme postupně – v levém horním rohu se nachází zbrusu nový napájecí kabel, který je na první pohled i omak opletený velmi kvalitním materiálem. Pod malou obálkou s příručkami se nachází nabíjecí adaptér v bílé barvě. Napravo od něj pak najdete druhý kus napájecího adaptéru, který vede do zásuvky. Ten už oplétaný není, má klasickou bílou barvu a obyčejný materiál. Nechybí nová Magic Keyboard společně s Magic Mouse – oba tyto kousky jsou opět barvou sladěné. Nechybí ani zbrusu nový oplétaný Lightning kabel, jenž slouží k nabíjení klávesnice a myši. V obálce s příručkami mimo jiné najdete důležitou věc v podobě dvou nálepek s logem Apple, které jsou opět barevně sladěné. Klávesnice, myš a nabíjecí adaptér jsou zabalené do fólií, které příslušenství chrání před poškrábáním.

Zpět k samotnému iMacu, který jsme si položili stranou. Ten je kompletně, tedy kromě stojanu, taktéž chráněn všemožnými fóliemi. Konkrétně displej je ochráněn již zmíněnou látkovou fólií, po jejím sundání to ale není všechno. Dále je nutné odstranit další fólii, která má bílou barvu s textem hello uprostřed. Po stržení už displej nechrání vůbec nic a můžete se vrhnout do sundávání mléčných fólií, které se nachází na bočních stranách a zadní straně. Po odstranění fólií už nezbývá nic jiného, než vzít napájecí adaptér a kabel, který se magneticky (a uspokojivě) přicvakne do konektoru na zadní straně 24″ iMacu. Z „rozbalovačky“ je to vše, v následujících hodinách se můžete těšit na naše první dojmy a v následujícím týdnu pak na recenzi tohoto kousku.