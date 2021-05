Unboxing 11″ iPadu Pro M1 v podání LsA

Počínaje dneškem odstartovaly po celém světě prodeje tří nedávno představených novinek z dílny Applu v čele s iPady Pro M1. Těch je sice jako již tradičně první prodejní dny extrémně málo, nám se však do redakce jeden 11″ kousek podařil sehnat již dnes s tím, že jeho 12,9″ bratříček je již na cestě. Ještě než se pustíme do jejich detailnějšího testování, byla by škoda ochudit vás o unboxing – konkrétně pak ten točící se kolem 11″ modelu. Pojďte se tedy společně s námi mrknout, jak balení vypadá.

Fotogalerie iPad Pro M1 LsA 2 iPad Pro M1 LsA 3 iPad Pro M1 LsA 4 iPad Pro M1 LsA 6 +15 Fotek iPad Pro M1 LsA 7 iPad Pro M1 LsA 8 iPad Pro M1 LsA 9 iPad Pro M1 LsA 1 iPad Pro M1 LsA 10 iPad Pro M1 LsA 11 iPad Pro M1 LsA 12 iPad Pro M1 LsA 14 iPad Pro M1 LsA 16 iPad Pro M1 LsA 17 iPad Pro M1 LsA 18 iPad Pro M1 LsA 20 iPad Pro M1 LsA 21 iPad Pro M1 LsA 22 Vstoupit do galerie

Zas a znova bílá. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky balení 11″ iPadu Pro (a vlastně i 12,9″ modelu) popsat. Apple totiž u krabiček svých produktů absolutně neexperimentuje, ale vsází na klasické bílé papírové krabičky s vyobrazením produktu na horní straně, informační samolepkou na straně spodní a názvem produktu spolu s logy po bocích. Nám do redakce dorazila konkrétně vesmírně šedá varianta, které září na displeji jedna z jejích výchozích tapet. Tu jste ostatně měli možnost vidět i při samotném představení iPadu a později na propagačních snímcích, které Apple zveřejnil na svém webu.

Co se týče obsahu balení jako takového, ani zde se samozřejmě nekoná žádná revoluce. Po sejmutí horního papírového víka se totiž dostanete ihned k samotnému iPadu Pro zahalenému v mléčné folii se spodním „jazýčkem“ usnadňujícím vyjmutí tabletu. Pod ním pak naleznete papírový šanon s manuály a nálepkamu, pod kterým se skrývá prohlubeň pro 20W nabíjecí adaptér a metrový USB-C/USB-C kabel. Cokoliv dalšího byste v krabičce hledali marně, což však ve výsledku ničemu nevadí – obsahuje totiž vše potřebné.

