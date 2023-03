Apple začal prodávat žluté iPhony 14 (Plus)

Několikadenní čekání je u konce. Počínaje 8. hodinou ranní totiž spustil Apple prodeje nové barevné varianty iPhonů 14 a 14 Plus, kterou minulý týden skrze tiskovou zprávu představil. Pokud vás tedy žlutý kabátek telefonu oslovil a v posledních dnech jste si jej rozhodli předobjednat, s trochou štěstí si jej budete moci již dnes rozbalit a začít jej využívat.

O příchodu žluté barevné varianty iPhonu 14 a 14 Plus se začalo poměrně hlasitě spekulovat teprve na konci předminulého týdne s tím, že kromě představené žluté leckdo očekával i příchod nové barvy pro iPhone 14 Pro a Pro Max. Tak se však poměrně překvapivě nestalo a jablíčkáři, kterým nynější barvy řady Pro nesedí, si tak musí počkat do září a příchodu iPhonů 15 Pro. Spolu s nimi se má totiž jako již tradičně nová barva ukázat, přičemž tentokrát by se mělo jednat o tmavě červenou. Je tedy rozhodně na co se těšit.