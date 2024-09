iPhony 16 Pro se dočkají supertenkých rámečků kolem displeje

Přijdou vám už nyní rámečky kolem displeje iPhonů, zejména pak těch z řady Pro, jako velmi úzké. Pak vězte, že vám Apple tloušťkou rámečků chystaných iPhonů 16 Pro (Max) nejspíš vyrazí dech. Mezigeneračně se je totiž chystá opět zúžit a to dost zásadně.

Není žádným tajemstvím, že se Apple letos chystá zvětšit úhlopříčku iPhonů 16 Pro a 16 Pro Max o 0,2“. Menší model tedy vyroste z 6,1“ na 6,3“, ten větší pak z 6,7“ na 6,9“. Pozitivem je pak to, že se růst nebude jen rozměrově, ale do značné míry taktéž právě díky zužování rámečků kolem displeje, čímž si Apple zajistí menší nutnost zvětšení těla telefonu jako takového. Podle zdrojů portálu MacRumors by se měly mezigeneračně rámečky iPhonů řady Pro zmenšit zhruba o třetinu, což rozhodně není málo. Apple si od tohoto upgradu slibuje kromě nutnosti menšího zvětšování telefonu při natahování úhlopříček taktéž podstatně úhlednější celkový vzhled. A není se čemu divit – přední strana totiž bude díky užším rámečkům vypadat ještě víc jako jedna velká zobrazovací plocha. Pokud vás tedy rámečky kolem displeje štvou, co nevidět si přijdete na své.