iPad Pro M5 se blíží! Apple už začal s výrobou klíčového komponentu

Apple zjevně nezahálí a připravuje další generaci iPadů Pro, tentokrát osazenou dosud nepředstaveným čipem M5. Ten by měl podle dostupných informací nabídnout nejen vyšší výkon, ale i lepší energetickou efektivitu díky modernější 3nm výrobní technologii od TSMC. Novinky se očekávají už na podzim letošního roku, konkrétně pak pravděpodobně v říjnu. A že skutečně v tomto termínu dorazí se zdá nyní čím dál tím pravděpodobně.

To, že se premiéra nezadržitelně blíží, naznačuje i fakt, že Samsung a LG už údajně zahájili hromadnou výrobu OLED panelů, které budou nové iPady Pro používat. Zatímco loňské modely měly OLED poprvé, přičemž Samsung dodával panely pro 11″ variantu a LG pro 13″, letos si obě firmy údajně rozdělí produkci napříč oběma velikostmi. Apple se tím snaží nejen posílit diverzifikaci dodavatelského řetězce, ale zároveň také urychlit adopci OLED napříč celou produktovou řadou.

OLED panely mají v budoucnu zamířit i do iPadu mini (2026) a iPadu Air (2027), čímž by se technologie, která byla donedávna výsadou dražších iPhonů a právě iPadů Pro, stala mnohem dostupnější. Co se dalších změn týče, velké designové novinky letos očekávat nemáme. Po loňském přechodu na tenčí tělo, zavedení Apple Pencil Pro a OLED displeje půjde letošní iPad Pro spíš cestou „tiché evoluce“. Kromě čipu M5 se mluví maximálně ještě o tom, že by se logo Applu na zádech tabletu mohlo otočit do krajiny, aby lépe odpovídalo způsobu používání s Magic Keyboard.

Fotogalerie macOS on iPad 2025-05-22 v 18.21.00 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.20.37 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.20.30 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.09.54 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.09.45 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.09.37 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.09.27 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.09.12 Vstoupit do galerie

Pokud Apple zachová tradiční podzimní tempo, můžeme se nové generace dočkat v říjnu, tedy přibližně pět měsíců po premiéře M4 modelu, který dorazil letos v květnu. Vzhledem k tempu vývoje to sice působí překvapivě, ale Apple očividně nechce nechat své profi tablety zahálet.