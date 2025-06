Příští iPad Pro dostane supertenké rámečky kolem displeje

Apple údajně zvažuje nasazení technologie Chip-on-Film (CoF) od LG Innotek pro příští generace iPadu Pro s OLED displeji. Tato změna by mohla přinést užší rámečky a kompaktnější konstrukci bez zmenšení samotné úhlopříčky obrazovky. Podle jihokorejského serveru The Elec se Apple v červnu rozhodne, zda schválí integrovaný obvod ovladače displeje (display driver IC) od společnosti LX Semicon, který by s technologií CoF úzce spolupracoval. CoF technologie spočívá v připevnění ovládacích čipů přímo na flexibilní film pomocí tepelné komprese, čímž se zajišťuje přímé řízení pixelů skrze tenkovrstvé tranzistory.

Fotogalerie macOS on iPad 2025-05-22 v 18.21.00 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.20.37 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.20.30 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.09.54 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.09.45 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.09.37 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.09.27 macOS on iPad 2025-05-22 v 18.09.12 Vstoupit do galerie

Tento způsob integrace by mohl umožnit efektivnější využití prostoru u okrajů displeje. iPad Pro by tak mohl nabídnout větší plochu displeje při stejných rozměrech zařízení, nebo se celkově zmenšit při zachování velikosti obrazovky. Navíc by tato technologie mohla přinést i lepší energetickou efektivitu, což by mělo pozitivní dopad na výdrž baterie. Dosud Apple používal výhradně ovladače displejů od Samsung System LSI pro OLED modely iPadu Pro představené v loňském roce. Zapojení LG a LX Semicon by tak nejen technologicky posunulo zařízení vpřed, ale zároveň by rozšířilo a zlevnilo dodavatelský řetězec, což je dlouhodobý cíl Applu. Zatím není zcela jasné, pro který konkrétní model iPadu Pro se nové komponenty chystají. Podle informací DigiTimesvšak vstup LX Semicon do dodavatelského řetězce přímo souvisí právě s iPadem Pro. Další generace iPadu Pro by mohla být uvedena ve druhé polovině roku 2025 s novým čipem