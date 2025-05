Nejen displej bez jakéhokoliv rámečku! Výroční iPhone dostane i revoluční RAM

U příležitosti 20. výročí iPhonu Apple podle serveru ETNews pracuje na několika zásadních technologických inovacích. Jednou z nich má být Mobile High Bandwidth Memory (HBM). Tento typ paměti, který je známý z výkonných AI serverů a GPU platforem, by mohl posunout schopnosti iPhonu na úplně novou úroveň. HBM je typ DRAM, jenž vertikálně stohuje paměťové čipy a propojuje je pomocí mikroskopických kanálků zvaných TSV (Through-Silicon Vias). Díky tomu se mnohonásobně zvýší přenosová rychlost, a to při nižší spotřebě energie.

Apple zvažuje využití mobilního HBM v kombinaci s GPU iPhonu, čímž by umožnil spuštění velkých AI modelů přímo na zařízení. Apple má podle zprávy už za sebou první jednání s dodavateli jako Samsung Electronics a SK hynix. Masová výroba těchto modulů se čeká po roce 2026. Implementace ale nebude ssnadná. Výroba HBM pamětí je výrazně dražší než běžná LPDDR řešení. Navíc skládání čipů do trojrozměrných vrstev bude mít vysoké nároky na odvod tepla a celkovou přesnost. To může být u tenkých těl iPhonů problematické. Přesto by HBM mohla být právě tou technologií, která bude u výročního iPhonu tou přelomovou.