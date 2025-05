iPhone půjde ovládat pomocí myšlenek a to už příští rok!

Že Apple rád posouvá hranice technologií není již řadu let žádným tajemstvím. Poslední roky jsou sice z hlediska inovací slabší, jak se však zdá, Apple chce již příští rok opět ukázat, že má inovování stále hluboce zakořeněno v DNA. Údajně totiž chystá novou funkci Zpřístupnění, která by umožnila ovládat iPhone pouhou myšlenkou? Alespoň to tvrdí zdroje spolehlivého portálu Wall Street Journal.

Celý projekt stojí na spolupráci s neurotechnologickým startupem Synchron, který vyvinul unikátní implantát s názvem Stentrode. Ten se na rozdíl od řešení typu Neuralink nezasazuje přímo do mozku, ale zavádí se skrz krční žílu až k mozkové kůře, kde snímá mozkovou aktivitu spojenou s pohybem. Získaná data se pak v reálném čase převádí do digitálních příkazů, které umožňují ovládání zařízení. Právě díky těmto signálům z mozku by tedy měl být Apple schopný vytvořit možnost ovládání iPhone pomocí myšlenky.

Ačkoliv to zní jako sci-fi, Apple prý na projektu už poměrně dlouho pracuje a podle dostupných informací se technologie má stát součástí stávajícího systému Zpřístupnění (Switch Control), který umožňuje ovládat zařízení pomocí externích ovladačů nebo adaptivního příslušenství. Nový standard má být dostupný v roce 2025.

První reálné testy už dokonce běží. Zapojit se do nich mělo celkem deset pacientů, včetně muže z Pennsylvánie, který kvůli ALS nemůže používat ruce. Všichni díky Stentrode údajně ovládají Apple produkty včetně Vision Pro jen pomocí myšlenek. Rychlost ovládání sice zatím nedosahuje běžných vstupů, ale možnosti, které to otevírá, jsou obrovské. Na Applu je tedy nyní, aby dokázal data, které je schopen skrze implantát získat, zapracovat do systému natolik dobře, že skrze ně bude možné jeho produkty ovládat opravdu komplexně.

Zatímco konkurence jako Neuralink od Elona Muska sází na invazivní implantáty s tisícovkami elektrod přímo v mozku, Apple zvolil pragmatičtější a hlavně méně invazivní cestu. A pokud se mu podaří prosadit standard podobný tomu, jaký kdysi vytvořil pro bezdrátová sluchadla Made for iPhone, může jít o další z revolucí, které budou měnit životy. Jasně, nebude se jednat o řešení pro každého, ale spíš pro osoby se zdravotními indispozicemi. I tak by ale byl podobný počin opravdu úžasným důkazem toho, kam se posunuly za poslední roky technologie.