Apple může slavit! Jeho film F1 má za sebou snový start

Apple má za sebou premiéru svého největšího filmového projektu. F1: The Movie se od víkendu promítá v kinech po celém světě. A soudě podle prvních čísel se jedná o velmi slibný start. Odhady hovoří o tržbách až 140 milionů dolarů za úvodní víkend, což z filmu činí nejsilnější kino debut v historii Apple Original Films. Snímek distribuovaný studiem Warner Bros. je momentálně dostupný pouze v kinech, a Apple zatím oficiálně neoznámil, kdy se přesune na streamovací platformu Apple TV+. Vzhledem k vysokému rozpočtu (odhady se pohybují mezi 200 až 300 miliony dolarů) je pochopitelné, že se Apple snaží maximalizovat návratnost prostřednictvím vstupného.

Ovšem na základě předchozích filmových vydání však lze očekávat standardní plán. Po 45 dnech od premiéry (tedy přibližně v polovině srpna) bude F1: The Movie dostupný v tzv. PVOD (Premium Video on Demand) okně. Diváci si ho budou moci koupit nebo pronajmout za cenu kolem 25 dolarů přes platformy jako Apple TV Store, Amazon Prime Video či Google TV. A o další jeden až dva měsíce později, tedy na přelomu září a října 2025, by měl film dorazit na Apple TV+ jako součást běžného předplatného, bez dalších poplatků. Apple zatím ponechává datum oficiálního streamovacího uvedení otevřené. Vše bude záviset na tom, jak dobře se filmu povede v kinech a v rámci digitálního prodeje. Zatím se ale zdá, že F1: The Movie překoná veškeré předchozí rekordy Applu a stane se jeho nejúspěšnějším filmem vůbec. Na ČSFD má film v moment psaní článku 84 %.