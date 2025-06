Tim Cook poodhalil zákulisí Apple TV+

Generální ředitel Applu Tim Cook prohlásil, že služba Apple TV+ je postavena na vášni pro vyprávění příběhů a umělecké kvalitě – nikoliv jako prostředek k zvýšení prodeje iPhonů. V rozhovoru pro magazín Variety se distancoval od myšlenky, že streamovací služba Applu slouží hlavně jako marketingový nástroj.

„Nešli jsme cestou nákupu rozsáhlého katalogu. Věděli jsme, že by to bylo rychlejší, ale neodpovídalo by to naší filosofii. Chtěli jsme vytvořit něco, do čeho vložíme svou vášeň,“ vysvětlil Cook. Apple TV+ tak od svého spuštění v roce 2019 nabízí pouze původní obsah.

F1: Největší filmový projekt Applu

Cookovy komentáře přicházejí v době, kdy se Apple chystá uvést film F1: The Movie – velkorozpočtový snímek o závodní sérii Formule 1 s Bradem Pittem v hlavní roli. Film vzniká ve spolupráci s Lewisem Hamiltonem a režisérem filmu Top Gun: Maverick Josephem Kosinskim. V kinech jej bude distribuovat Warner Bros., poté zamíří na Apple TV+.

„Chtěli jsme přinést příběh, který bude autentický vůči sportu, ale zároveň lidský – o vzestupech a pádech. Navíc jsme do něj mohli zapojit naše technologie, třeba kamerové systémy pro vysokorychlostní záběry,“ řekl Cook.

Apple dokonce vyvinul speciální kameru, kterou použil při natáčení závodních scén – a stejná technologie se nyní objevuje v nejnovějších iPhonech. Přesto CEO tvrdí: „Nemám v hlavě, že tím prodáme víc iPhonů. Vůbec na to tak nemyslím. Beru to jako samostatný byznys, kde využíváme to nejlepší, co Apple nabízí.“

Apple zůstává věrný svému poslání

Cook se také ohradil vůči názorům, že Apple TV+ má hlavně posilovat loajalitu ke značce. „My jsme výrobci nástrojů. Tvoříme zařízení pro kreativní lidi, aby mohli dělat věci, které dřív nešly. A totéž platí pro náš přístup k televizi a filmům.“

Rok 2025 je navíc podle Cooka prvním, kdy Apple TV+ nabídne kompletní týdenní obsahový plán, který není ovlivněn pandemií nebo stávkami v Hollywoodu. „Pokud zůstaneme věrní našim hodnotám – inovacím a vyprávění skvělých příběhů – pak děláme svou práci dobře.“

Cook uzavřel slovy, že Apple TV+ může být úspěšný byznys sám o sobě. A pokud přitom ještě dokáže bavit a inspirovat, je to pro Apple vítězství.