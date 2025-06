Apple TV+ v červenci: Nadupaný návrat Nadace a dobrodružství Snoopyho

Apple TV+ vstupuje do druhé poloviny roku s červencovou nabídkou plnou očekávaných pokračování i zcela nových pořadů. Vrací se Nadace, rozjíždí se divoká dokumentární série i letní speciál s oblíbeným Snoopym. Tady je přehled všech novinek, které se v červenci objeví na streamovací službě Apple.

Nadace (3. řada) – sci-fi návrat roku

Nejočekávanější novinkou je bezesporu třetí sezóna Nadace, která startuje 11. července. Tento velkolepý sci-fi epos podle románů Isaaca Asimova sleduje skupinu vyhnanců snažících se zachránit lidstvo a obnovit civilizaci v době úpadku Galaktického impéria. Těšit se můžeme na napětí, filozofii a dechberoucí vizuály.

V divočině – příroda na dosah

Také 11. července dorazí dokumentární série V divočině (The Wild Ones). Trojice průzkumníků – Aldo Kane, Declan Burley a Vianet Djenguet – cestuje napříč šesti zeměmi světa, aby pomocí moderní kamery zachytila vzácné živočichy, jako jsou malajský tygr, gobijský medvěd nebo gorila nížinná. Výjimečný mix expedice, vědy a přírody.

Snoopy uvádí: Letní muzikál

Další Snoopy se objeví 18. července a přinese hudební speciál pro děti i dospělé. Charlie Brown se loučí se svým posledním rokem na letním táboře, zatímco jeho sestra Sally s novým prostředím bojuje. Snoopy a Woodstock mezitím najdou mapu pokladu, která je zavede na bláznivé letní dobrodružství.

Acapulco pokračuje 4. sérií

Acapulco pokračuje 23. července čtvrtou řadou. Mladý i starší Máximo bojuje s konkurencí a snaží se vrátit hotel Las Colinas na výsluní. Kombinace nostalgie, humoru a bohaté mexické atmosféry zůstává zachována i v této sezóně.

Pokračují i červnové hity – novinky Smoke, Druhá šance na greenu a Bukanýrky budou pokračovat v premiérách i v průběhu července. Krimi thriller Smoke se natáhl až do poloviny srpna, golfová komedie Stick s Owenem Wilsonem běží do 23. července a historické drama The Buccaneers až do 6. srpna.

Apple TV+ stojí 199 Kč měsíčně a nabízí hity jako Ted Lasso, Silo nebo The Morning Show. Část obsahu lze sledovat i zdarma v rámci promo nabídek.