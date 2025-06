Apple se spojil s McDonald’s! Tady k burgeru rozdávají formuli z F1 The Movie

Pokud jste si mysleli, že Apple a McDonald’s nemají moc co sdílet, připravte se na překvapení. Díky premiéře dlouho očekávaného filmu F1 The Movie, v němž se v hlavní roli objeví Brad Pitt, totiž došlo k netradiční spolupráci těchto dvou gigantů a výsledek rozhodně stojí za to. V několika zemích Latinské Ameriky si totiž zákazníci mohou ke speciálnímu menu odnést i sběratelský model formule.

Celá akce startuje už dnes, tedy ve středu 25. června, a týká se poboček McDonald’s například v Argentině, Brazílii nebo Mexiku. V těchto zemích bude možné si objednat speciální menu s názvem McMenu F1 The Movie, jehož součástí je nejen nový Bacon Quarter Pounder, ale hlavně možnost za příplatek získat exkluzivní miniaturu F1 vozu v měřítku 1:43. Jedna z verzí je lakována do tradičních barev McDonald’s, druhá vychází z designu fiktivního týmu APXGP, který se objevuje právě ve filmu.

Fotogalerie F1 the movie mcdonalds 1.jpg F1 the movie mcdonalds 2 F1 the movie mcdonalds 3 F1 the movie mcdonalds 4 F1 the movie mcdonalds 5 Vstoupit do galerie

Kampaň má ale mnohem širší záběr. Například v brazilském São Paulu se promění ikonická restaurace Méqui 1000 na Avenida Paulista, která dostane kompletní závodní facelift včetně skutečného monopostu vystaveného přímo na místě. Jiná pobočka v Avenida Henrique Schaumann zase nabídne od 28. června až do 20. července závodní simulátor a další zážitky pro návštěvníky o víkendech.

McDonald’s pro Brazílii potvrdil, že do oběhu půjde pouze něco málo přes 92 tisíc kusů těchto sběratelských modelů, takže kdo dřív přijde, ten dřív… odjede. Apple a McDonald’s zároveň v kampani zdůrazňují spojení generací a vášeň pro rychlost a technologii a nutno říct, že z hlediska marketingu je tohle jeden z těch tahů, který si člověk zapamatuje.

Film F1 The Movie startuje mezinárodně právě dnes, 25. června, v USA dorazí do kin a IMAXů o dva dny později – tedy 27. června. Jestli se podobné promo akce dočkáme i u nás, zatím není jasné, ale minimálně u fanoušků Applu, McDonald’s a motorsportu bude o modely určitě rvačka. Co se pak týče samotného filmu, ten zatím sbírá samé kladné recenze a jelikož na něj plánujeme jít i my, k jeho hodnocení se pravděpodobně odhodláme na našem magazínu taktéž.