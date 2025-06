Apple vám dá v novém traileru na F1 doslova pocítit burácející motory! Využil pro to haptiku iPhone

Apple světu ukázal, jak má vypadat trailer 21. století! Dál totiž stupňuje kampaň k očekávanému filmu F1: The Movie, ve kterém se v hlavní roli objeví Brad Pitt a jelikož do premiéry v kinech zbývá jen pár týdnů, přišel nyní s dalším marketingovým nápadem. Konkrétně vydal „haptický trailer“, který je k dispozici přímo v aplikaci Apple TV na vašem iPhone.

A co přesně to znamená? Při sledování upoutávky se iPhone synchronně rozechvěje podle toho, co se děje na obrazovce. V praxi tak při závodních scénách doslova cítíte burácení motoru v dlaních, jako byste stáli u trati. A třeba když Brad Pitt jako Sonny na stole odráží pingpongový míček, každý jeho dopad podtrhne hmatová odezva.

Pokud si chcete novinku vyzkoušet na vlastní kůži, stačí mít iPhone s iOS 18.4 nebo novějším. Pak už jen otevřete aplikaci Apple TV, klepněte na záložku TV+ a najděte banner k haptickému traileru. Pokud tam není, stačí vyhledat „F1: The Movie“ a upoutávka bude k dispozici v detailu filmu.

Haptický trailer je v podstatě jakýmsi demo režimem pro Taptic Engine, tedy vibrační motorek uvnitř iPhonu. Apple tím jasně ukazuje, že tenhle drobný prvek zvládá nejen jednoduché vibrace, ale i jemné nuance a dynamiku, která přesně kopíruje dění na obrazovce. Zážitek je překvapivě přesný a působivý, i když je zřejmé, že na celovečerní film by už to bylo spíš únavné než zábavné.

F1: The Movie dorazí do českých kin 26. června a o den později i do těch amerických. Na Apple TV+ se film objeví až po uplynutí exkluzivní kinodistribuce, takže pokud si ho chcete vychutnat co nejdřív, návštěva kina bude nutností.