Skládací iPhone se rýsuje: Prémiový hardware, dvojice 48Mpx kamer a tělo z tekutého kovu

Že Apple chystá svůj první skládací iPhone se zdá být jako hotová věc. A s každým dalším únikem se rýsují detaily o tom, co tento ambiciózní model nabídne. Nejnovější informace se týkají kamer. Podle úniku má skládací iPhone disponovat dvojicí 48megapixelových zadních fotoaparátů. Tím by se vyrovnal současným modelům iPhone 16 Pro, které nabízejí 48Mpx hlavní i ultraširokoúhlý snímač. U prémiového zařízení s očekávanou cenou kolem 2 tisíc dolarů by to dávalo smysl.

Přestože nebyly uvedeny přesné parametry čoček, Apple by mohl zachovat konfiguraci podobnou „Pročovým“ modelům. Tedy 24mm hlavní fotoaparát s clonou ƒ/1,78 a druhou generací optické stabilizace obrazu pomocí posunu senzoru. Systém by pravděpodobně podporoval i režim Fusion, který kombinuje vysoké rozlišení se softwarovým ořezem pro simulaci různých ohnisek (např. 24mm, 28mm a 35mm). Prozatím se ale bude muset skládací iPhone obejít bez teleobjektivu. Zřejmě kvůli nedostatku prostoru. Podle Kua má zařízení obsahovat i přední kameru, a to jak na vnějším displeji (s výřezem), tak pravděpodobně pod displejem na vnitřní obrazovce.

Co se od iPhone Fold očekává:

5,5″ vnější displej (2 088 × 1 422 px)

7,8″ vnitřní displej (2 713 × 1 920 px)

Touch ID v postranním tlačítku

Titanové tělo a „bezešvá“ skládací mechanika z tekutého kovu

Baterie s vysokou hustotou podobná iPhonu 17 Air

Podle Jeffa Pua je zařízení již ve fázi NPI (New Product Introduction) ve Foxconnu. To znamená, že testování probíhá naplno a produkce by měla začít v září až říjnu letošního roku. Skládací iPhone bude bezpochyby jedním z největších hardwarových experimentů Applu za poslední roky. Půjdete do něj?