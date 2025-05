Souhrn spekulací: Skládací iPhone a budoucnost Face ID

Apple podle důvěryhodných zdrojů plánuje v příštím roce představit svůj první skládací iPhone. Informace přinesli renomovaní analytici a novináři, kteří se dlouhodobě věnují dění kolem této technologické značky. Už nyní je zřejmé, že Apple nechce pouze následovat trend, ale zamýšlí nabídnout skládací telefon, který se výrazně odliší od konkurence. Kromě skládacího iPhonu bude v našem souhrnu řeč o iPhonu 18 a o budoucnosti Face ID.

Jaké výhody nabídne skládací iPhone oproti konkurenci?

Jedním z nejčastějších nedostatků současných skládacích telefonů je viditelný záhyb uprostřed displeje, který kazí celkový dojem ze zařízení a ruší při sledování obsahu. Apple podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg plánuje tuto slabinu odstranit – nový skládací iPhone by měl mít „téměř neviditelný“ ohyb, což přinese mnohem plynulejší a estetičtější zážitek při používání. V praxi to znamená, že při otevření telefonu bude displej působit téměř jako jeden celek, bez rušivých přechodů.

Další často kritizovaný prvek u skládacích zařízení je nespolehlivý a málo odolný pant. Apple však sází na vyšší kvalitu i v tomto ohledu. Analytik Ming-Chi Kuo odhalil, že pant skládacího iPhonu bude tvořen kombinací titanu a nerezové oceli, což by mělo zajistit nejen vysokou pevnost, ale i dlouhou životnost. To by mohlo vyřešit obavy uživatelů z mechanického opotřebení či lámání pantu po několika tisících otevření.

Podle dostupných informací bude mít zařízení 7,8″ vnitřní displej a 5,5″ vnější displej. V rozloženém stavu bude tloušťka telefonu jen 4,5 mm, což jej zařadí mezi nejtenčí ve své kategorii. Ve složeném stavu se tloušťka zvýší na 9–9,5 mm, což je stále velmi konkurenceschopné. Apple se tak snaží skloubit praktičnost s elegantním a minimalistickým vzhledem, na který jsou jeho uživatelé zvyklí.

Namísto rozpoznávání obličeje bude skládací iPhone podle úniků používat čtečku otisků prstů integrovanou v zapínacím tlačítku. Tato změna může být vítanou alternativou pro uživatele, kteří preferují fyzickou formu zabezpečení a může přispět k vyšší spolehlivosti v různých světelných podmínkách.

Zatímco některé skládací telefony trpí nízkou výdrží baterie, Apple se zaměřuje i na tento aspekt. Přístroj bude vybaven baterií s vysokou hustotou energie, což by mělo zajistit delší výdrž při zachování kompaktních rozměrů.

Budoucnost Face ID

Apple podle důvěryhodných zdrojů intenzivně testuje nový způsob ověřování uživatelů pomocí Face ID – tentokrát však ukrytý přímo pod displejem. Tato inovace má dorazit s modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, které se očekávají v roce 2026. Pokud se vše podaří podle plánů, půjde o jedno z nejvýznamnějších technologických vylepšení iPhonu za poslední roky.

Na rozdíl od současného řešení, kdy jsou potřebné senzory Face ID umístěny v tzv. Dynamic Island (tedy výřezu v horní části displeje), nový systém zcela zmizí z očí. Viditelný zůstane pouze malý otvor v levém horním rohu pro přední kameru – tzv. hole-punch řešení. Tento přístup by iPhonu konečně umožnil nabídnout zcela plynulý a neporušený displej, bez jakéhokoli výřezu nebo průstřelu, který by narušoval vizuální dojem.

Vývoj poddisplejového Face ID není jednoduchý. Ověřování obličeje pomocí této technologie je mnohem složitější než pouhé focení – systém totiž promítá a analyzuje tisíce infračervených bodů, které vytvářejí 3D mapu obličeje uživatele. OLED displeje, které Apple používá, však přirozeně blokují nebo rozptylují infračervené světlo. To představuje zásadní problém pro přesnost a spolehlivost Face ID.

Aby Apple tuto výzvu překonal, údajně testuje speciální průsvitné vrstvy v určitých částech displeje, které umožní průchod IR světla bez výrazné ztráty signálu nebo zkreslení. To si vyžaduje komplexní úpravy jak na straně hardwaru (senzory, čočky, displeje), tak softwaru (algoritmy pro zpracování obrazu a kompenzaci optického rušení).

Apple navíc podle analytiků nebude ochoten uvést technologii na trh, dokud nedosáhne stejné nebo vyšší úrovně přesnosti, bezpečnosti a spolehlivosti, jakou má současný Face ID systém.

Současně s tím Apple nasazuje i nové řešení pro přední fotoaparát. U iPhonu 18 Pro bude použit systém HIAA (Hole-In-Active-Area) – výrobní metoda, kterou vyvinula společnost Samsung a další výrobci OLED panelů. Jedná se o precizní laserové vrtání otvoru přímo v aktivní části displeje, aniž by to výrazně narušilo zobrazení nebo spotřebu energie.

iPhone 18 představení

Apple se chystá k zásadní změně ve své dlouhodobé strategii uvádění nových iPhonů. Podle renomovaného analytika Ming-Chi Kua představí společnost standardní iPhone 18 až na jaře roku 2027 – což znamená odklon od tradičního podzimního cyklu, který trvá už od modelu iPhone 4S (2011). Tento krok naznačuje větší strategické přeskupení celé produktové řady a záměrně rozdělené uvedení nových modelů na dvě fáze v průběhu roku.

Podle Kua se v následujících letech chystá následující rozdělení:

2. polovina 2025:

iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Slim (Air), iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Slim (Air) a nový skládací iPhone

Standardní iPhone 18 a iPhone 18e

iPhone Foldable 2, iPhone 19 Pro, Pro Max a Slim (s větším displejem než u iPhone 18 Slim)

Tento posun má podle Kua dva hlavní důvody – výrobci jako Xiaomi, Oppo nebo Vivo často uvádějí své vlajkové lodě v první polovině roku. Apple tímto krokem reaguje na marketingovou mezeru, kterou dosud nevyužíval. Modelová řada jablečných telefonů se navíc postupně rozrostla na šest modelů (včetně skládacího telefonu). Postupné uvedení v průběhu roku umožní efektivnější marketing i výrobu, a zabrání tomu, aby se jednotlivé modely zbytečně vzájemně ubíraly pozornost.