20 technologických zkratek, které používáme denně, ale málokdo ví, co znamenají

Víte, co máte v ruce, když si zapojujete USB, skenujete QR kód nebo klikáte na URL? Pokud se vám na tuhle otázku zvedlo obočí s myšlenkou, že to přeci zná každý, nejste v tom sami. Technologické zkratky jsou všude kolem nás, tedy v mobilech, počítačích, televizích i na obalech produktů. Používáme je naprosto samozřejmě, aniž bychom přemýšleli, co vlastně znamenají. Dnes si proto uděláme malou exkurzi do světa zkratek, které každodenně vyslovujeme nebo používáme, ale jen málokdo ví, co přesně se za nimi skrývá. A věřte, že některé vás možná opravdu překvapí.

DVD – Digital Versatile Disc

Dnes už možná mírně na ústupu, ale pořád známé médium. DVD je zkratka pro „digitální všestranný disk“, což skvěle vystihuje jeho původní účel, kterým bylo sloužit pro video, hudbu i data.

QR – Quick Response

QR kód je zkratka pro „rychlou odezvu“. Byl navržen tak, aby šel rychle načíst a dekódovat a přesně to i dělá. Stačí namířit fotoaparát a během vteřiny jste tam, kde máte být. Mimochodem, iPhone má čtečku QR kódů implementovanou přímo v aplikaci Fotoaparát.

SIM – Subscriber Identity Module

Bez SIM karty si dnes mobil moc neužijete. Jde o modul identifikace účastníka, který vám přiřazuje telefonní číslo a umožňuje přístup do sítě operátora. Pokud se pak ptáte, co znamená označení jako mini SIM, nano SIM a tak dále, jde jen o to, jak velká daná SIM je, respektive co je třeba pro umístění do telefonu.

eSIM – Embedded Subscriber Identity Module

Zatímco klasická SIM karta je plastový čip, který zasouváte do slotu, eSIM je její digitální nástupce. Zkratka znamená „vložený modul identity účastníka“. Čip je totiž pevně zabudovaný v zařízení a profil se do něj nahraje „na dálku“ přes aplikaci, oskenováním QR kódu a tak podobně. Je to pohodlnější, bezpečnější řešení, na které Apple ve velkém sází už od iPhonu XS. V USA už dokonce nové iPhony prodává výhradně s eSIM, takže klasické SIM sloty pomalu mizí v propadlišti dějin.

SMS – Short Message Service

Zatímco dnes vládnou messengery, SMSky tu s námi pořád jsou. Jde o službu krátkých textových zpráv, která se zrodila už v osmdesátých letech.

USB – Universal Serial Bus

Jeden z nejznámějších konektorů na světě. USB znamená „univerzální sériová sběrnice“, což je technické pojmenování pro systém připojení periferií.

LED – Light Emitting Diode

LED je světélkující dioda, která se v posledních letech stala synonymem pro moderní osvětlení. Šetří energii a dnes je najdete téměř všude.

URL – Uniform Resource Locator

Zkráceně řečeno: internetová adresa. URL specifikuje, kde přesně na internetu nějaký obsah najít, a dává mu strukturu, které rozumí prohlížeče.

WWW – World Wide Web

Ne, není to internet. WWW označuje „světovou pavučinu“, tedy vrstvu webových stránek, které se zobrazují nad samotným internetem jako takovým.

GPS – Global Positioning System

GPS je globální poziční systém, který využívá satelity k určení přesné polohy. Bez něj bychom si dnes těžko představili navigaci – a nejen v autě.

Wi-Fi – Wireless Fidelity

Možná to překvapí, ale Wi-Fi neznamená „wireless internet“. Je to jen marketingově vymyšlená zkratka z „bezdrátové věrnosti“, a označuje standard pro bezdrátovou síť.

HDMI – High-Definition Multimedia Interface

Při připojování televize nebo monitoru nesáhnete vedle. HDMI je rozhraní pro přenos obrazu a zvuku ve vysokém rozlišení, a to všechno přes jeden jediný kabel.

HDR – High Dynamic Range

HDR znamená „vysoký dynamický rozsah“, což v praxi znamená větší kontrast, detail ve světlech i stínech a reálnější barvy – zejména u fotek a videa.

PDF – Portable Document Format

PDF je přenosný formát dokumentu, který vymyslel Adobe, aby vypadaly dokumenty stejně na jakémkoliv zařízení – a povedlo se mu to dokonale.

RAM – Random Access Memory

RAM je operační paměť – tedy místo, kde váš telefon nebo počítač krátkodobě uchovává data, se kterými právě pracuje. Čím víc RAM, tím plynulejší chod systému.

CAPTCHA – Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart

Asi nejkomplikovanější z dnešních zkratek. CAPTCHA je test, který rozpozná, zda jste člověk, nebo robot. A i když občas potrápí, chrání nás před spamem a útoky.

GSM – Global System for Mobile Communications

Tahle zkratka označuje celosvětový standard mobilních sítí, který používáme už od 90. let. V dobách, kdy jsme poprvé zkoušeli napsat SMS z cihlové Nokie, běželo vše právě přes GSM síť. Dnes už se k němu přidaly i 3G, 4G nebo 5G technologie, ale GSM zůstává základem mobilní komunikace po celém světě.

OLED – Organic Light-Emitting Diode

Díky téhle technologii máme na telefonech tak krásné barvy a hlubokou černou. OLED displeje totiž podsvěcují každý pixel zvlášť, takže když je černý, je skutečně zhasnutý. Výsledkem je nejen lepší kontrast, ale i úspora energie. Apple OLED nasadil nejprve u Apple Watch a později u iPhonů – dnes je to de facto standard pro prémiové displeje.

LCD – Liquid crystal display

Technologie displejů, která používá kapalné krystaly k zobrazování obrazu. Na rozdíl od OLED, kde každý pixel svítí sám za sebe, LCD potřebuje podsvícení, takže černá není úplně černá a barvy nejsou tak živé. Přesto je LCD stále velmi rozšířené díky své dostupnosti a dobrému poměru cena/výkon, obzvlášť u větších obrazovek nebo levnějších zařízení.

LTE – Long Term Evolution

Všem dobře známá technologie mobilních sítí, která představuje rychlý a efektivní standard 4G připojení. Je to vlastně základ moderního mobilního internetu před nástupem 5G, který dnes stále používají miliony uživatelů po celém světě.

Až tedy příště uvidíte jednu z těchto zkratek na obrazovce, možná se pousmějete. Za každým trojpísmenným (nebo delším) slovem totiž bývá celkem zajímavý příběh. A hlavně teď už víte, co vlastně říkáte a můžete díky tomu své okolí klidně mírně poučit.