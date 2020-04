Tajné kódy pro iPhone: 6 kódů, které vám umožní přístup ke skrytým funkcím

V Nastavení našich iPhonů si můžeme změnit předvolby prakticky všeho, co můžeme potřebovat. Věděli jste však o tom, že prakticky každý výrobce mobilních telefonů přidává do svých zařízení jakési „tajné kódy“, díky kterých si můžete zobrazit taková nastavení, ke kterým byste se za normálních okolností nedostali? Tyto skryté kódy můžete jednoduše aktivovat tak, že otevřete aplikaci Telefon, a poté se v dolním menu přesunete do sekce Číselník. Níže najdete ty nejzajímavější tajné kódy pro iPhone, které mohou přijít vhod.

*#06#

Pokud do číselníku zadáte tento krytý kód, zobrazí se vám informace o zařízení v podobě různých čísel. Nejzajímavější jsou v tomto případě čísla IMEI (International Mobile Equipment Identity), tedy unikátní číslo, které bylo vašemu zařízení přiděleno výrobcem. Pokud vlastníte iPhone, který disponuje vícero sloty pro SIM kartu (počítají se samozřejmě i eSIM), zobrazí se dvě čísla IMEI. V tomto menu si dále můžete zobrazit číslo EID a MEID.

*3001#12345#*

Tento tajný kód vám může být povědomý, pokud jste jej někdy využili na starším iOS zařízení. Pokud jste jej ve starší verzi iOS zadali a aktivovali, tak se místo teček reprezentujících sílu signálu zobrazilo přesná hodnota síly signálu. Bohužel, v novějších verzích iOS už takovou možnost nemáme, stále si však pomocí tohoto kódu můžete nechat zobrazit přesnou sílu signálu, společně s mnohými dalšími informacemi o síti, ke které iPhone připojen. Informace zde se neustále aktualizují, tudíž můžete za pochodu sledovat, jak váš iPhone v síti „pracuje“.

*#33#

S tímto skrytým kódem si můžete jednoduše zkontrolovat blokování odchozích hovorů, používání mobilních dat a textových zpráv. Pokud si chcete zkontrolovat status blokace služeb, stačí zadat kód *#33#. V případě, že chcete blokaci dříve zmíněných služeb aktivovat, tak zadejte kód *33*pin# (pin samozřejmě nahraďte PIN kódem k vaší SIM kartě). Pro vypnutí blokace stačí opět zadat kód *33*pin#, kdy zde opět pin nahraďte PIN kódem vaší SIM karty.

*#43#

Pokud se rozhodnete vytočit tohle číslo, můžete si jednoduše zkontrolovat stav pro vícero hovorů na jedné lince. Tato funkce umožňuje aktivovat funkci pro zavěšení či přijmutí druhého hovoru v případě, že už jeden probíhá. Zároveň je k dispozici možnost pro nastavení přidržení probíhajícího hovoru. Ke zkontrolování stavu nastavení tedy vytočte kód *#43#. Pokud chcete dříve zmíněné funkce aktivovat, vytočte *43#, pro deaktivaci poté #43#.

*#21#

S tímto tajným kódem si můžete rychle nastavit přesměrování hovorů. To se hodí například tehdy, pokud je člověk na schůzce a nemůže hovory přijímat. Tímto kódem si můžete nastavit, aby všechny příchozí hovory byly přesměrovány na jiné telefonní číslo. V případě, že chcete zkontrolovat stav funkce přesměrování hovorů, tak vytočte číslo *#21#. V případě, že chcete přesměrování hovorů aktivovat, vytočte číslo *#67#. Pokud chcete funkci naopak deaktivovat, zadejte číslo *#62#. Pro zablokování všech přesměrovávacích služeb pak můžete využít kód ##002#.

#31#

I tento skrytý kód je velmi populární, jelikož s jeho pomocí můžete skrýt vaší identitu, tedy vaše telefonní číslo. Pokud si tedy chcete z někoho vystřelit, anebo z jiných důvodů potřebujete skrýt vaše telefonní číslo, tak můžete využít tento kód. Pro použití této funkce stačí, abyste vytočili číslo #31#telefonní číslo, kdy telefonní číslo nahraďte číslem, na které chcete volat. Druhé straně se poté zobrazí Neznámé ID volajícího. V případě, že na číselníku vytočíte kód #31#, můžete si zkontrolovat stav zobrazení vaší identity.