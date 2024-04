Proč ukazují Apple produkty na oficiálních fotkách čas 9:41 a dalších 6 zajímavostí o Applu, které je dobré vědět

Zcela narovinu, pro mnohé z nás – Apple uživatelů, kteří ostře sledují, vše kolem dění v Cupertinu, je na konec vlastně jen málo věcí, které bychom o svých iPhonech, iPadech a MacBoocích neodhalili. Podporuje nás to v přesvědčení, že o zařízeních, jež mají značný vliv na naše každodenní fungování, něco víme, ať už jde o technické specifikace, vychytávky i tipy nebo ideální dobu pro nákup nových modelů. Možná vás ale překvapí jedno tajemství, jehož pozadí příliš známé není. A o co jde? Všimli jste si někdy, že takřka v každé reklamě Apple se zdá, že hodiny na obrazovce zařízení vždy ukazují 9:41? To skutečně není náhodné. Za touto tak trochu zvláštní tradicí se skrývá velmi půvabný příběh, který nyní společně odhalíme.

Proč se v reklamách společnosti Apple uvádí na jejich produktech čas 9:41?

Historie zmíněného magického čísla se začíná psát v lednu 2007, kdy zakladatel společnosti Apple Steve Jobs oznámil původní iPhone. Svůj projev tehdy koncipoval tak, aby při odhalení telefonu zhruba po 40 minutách prezentace, která začínala v 9:00, hodiny zobrazovaly čas 9:41. Nejprve se mu to sice podařilo ve chvíli, kdy uběhlo 42 minut, ale poté, co projev ještě více vypiloval, dosáhl kýženého výsledku. V tom okamžiku změnil iPhone další vývoj v oblasti mobilních telefonů, společnosti přinesl nebývalý úspěch a dodnes je jejím stěžejním produktem.

Od té doby Apple uvádí do světa nová zařízení nejen se systémem iOS v duchu této neobvyklé zvyklosti a čas 9:41 je nastaven prakticky v každém marketingovém materiálu k iPhonům, iPadům a dalším strojům z cupertinské dílny. Jste skeptičtí? Můžete si to ověřit sami. Na webových stránkách společnosti Apple je ve všech reklamách na nový iPhone 15 uveden čas 9:41. Totéž číslo najdete také u všech verzí nových iPadů a MacBooků.

Fotogalerie Apple web screen 9-41 13 Apple web screen 9-41 8 Apple web screen 9-41 2 Apple web screen 9-41 3 Apple web screen 9-41 4 Apple web screen 9-41 5 Apple web screen 9-41 6 Apple web screen 9-41 7 Apple web screen 9-41 10 Apple web screen 9-41 12 Apple web screen 9-41 11 Apple web screen 9-41 9 Vstoupit do galerie

Ve kterých reklamách se objevuje 9:41?

Reklamy, kde se objevuje 9:41, jsou většinou zaměřeny na vydání nových modelů. Zatímco dříve bylo možné narazit též na čas 9:42, což odráželo Jobsovy první pokusy, marketingové fotografie od oznámení v roce 2007 zobrazují na displejích 9:41 a vzdávají tak hold prvnímu iPhonu.

Ve skutečnosti to platí pro některá z nejslavnějších a nejpamátnějších oznámení Apple všech dob. Vzpomínáte si na první představení iPadu v roce 2010? Na obrazovce tabletu bylo napsáno 9:41. A když ve stejném roce Apple odhalil, že do svých iPhonů přidal funkci videohovorů, kterou dnes známe jako FaceTime, na obrázcích bylo vidět (ano, hádáte správně) 9:41.

Existují nějaké výjimky z pravidla?

Podle všeho mezi ně patří Apple Watch. Zaměříme-li se na hodinky, jsou vždy vyfotografovány s časem nastaveným na 10:09. Ptáte se proč? Řídí se to běžnou praxí v reklamě na tento typ produktů. Odborníci totiž tvrdí, že uspořádání hodinové ručičky ukazující mírně za číslo 10, zatímco ta minutová míří těsně před číslo 2, působí jednoduše esteticky a vytváří tvar, který dovoluje upozornit na logo hodinářské společnosti nebo jinou grafiku umístěnou pod číslem 12.

Fotogalerie #2 Apple Watch web screen 9-41 1 Apple Watch web screen 9-41 2 Apple Watch web screen 9-41 3 Apple Watch web screen 9-41 4 Vstoupit do galerie

Další zajímavá fakta o Applu, která možná neznáte

Nyní, když jsme osvětlili to, co stojí za magickým časem 9:41, možná by vás mohlo zaujmout ještě několik zajímavostí, kterými můžete doplnit své povědomí o cupertinské společnosti.