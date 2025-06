Zemřel další z otců Macintoshe. Billu Atkinsonovi bylo 74 let

Ve čtvrtek 5. června 2025 zasáhla technologický svět smutná zpráva. Ve věku 74 let zemřel Bill Atkinson. Jedná se sice o jméno, které možná běžnému uživateli Apple produktů nic moc neřekne, ale bez kterého by dnešní počítačový svět, jak ho známe, zdaleka nemusel vypadat tak, jak vypadá. Atkinson byl totiž jedním z klíčových lidí, kteří stáli po boku Steva Jobse při vzniku původního Macintoshe. A právě jeho práce navždy změnila způsob, jakým lidé komunikují s počítači.

Když se v 80. letech rodil první Macintosh, bylo jasné, že Apple chce přijít s něčím úplně jiným, než co tehdejší trh nabízel. A právě Bill Atkinson byl jedním z těch, kdo tuto vizi pomohli přetavit ve skutečnost. Pracoval na zásadních technologiích, které se staly základními kameny moderního uživatelského rozhraní od ikonického grafického prostředí až po legendární MacPaint, který si mnozí pamatují jako vůbec první aplikaci, která ukázala, co všechno je možné dělat s myší a grafickým rozhraním.

Bez nadsázky tak lze říct, že Atkinson byl jedním z duchovních otců toho, co dnes považujeme za samozřejmé. Myšlenka, že uživatel nekomunikuje s počítačem přes příkazy, ale přes grafické rozhraní, byla tehdy revoluční a právě on byl jejím průkopníkem. Stál i za systémem QuickDraw, který umožňoval rychlé vykreslování grafiky a stal se klíčovým pro Mac OS. A aby toho nebylo málo, Atkinson byl i mozkem stojícím za HyperCard, tedy předchůdcem dnešních webových stránek a hypertextu vůbec.

Steve Jobs si ho nesmírně vážil. Nejen kvůli jeho talentu a schopnostem, ale i kvůli tomu, jak uvažoval. Vždy to totiž bylo s vizí, s důrazem na detail a s neochvějnou vírou v to, že technologie mají sloužit lidem. Atkinson přitom nepracoval jen na kódu. Přemýšlel o tom, co technologie znamenají, jak se mají používat, a hlavně, jak zjednodušit složité věci tak, aby byly přirozené a intuitivní. I proto se o něm často mluvilo jako o umělci v těle programátora.

Po odchodu z Applu se věnoval zejména fotografii a přírodě, které miloval stejně hluboce jako počítače. Z jeho veřejných vystoupení a rozhovorů však bylo vždy cítit, že duch Applu v něm zůstává. Měl nadhled, moudrost a neuvěřitelnou pokoru, která dnes mezi technologickými osobnostmi často chybí.

Jeho odchod zanechává v jablečném světě obrovskou stopu. Bill Atkinson totiž nebyl jen programátorem, ale byl vizionářem, který pomáhal utvářet éru osobních počítačů. A i když jeho jméno možná není mezi širokou veřejností tak známé jako Jobsovo, jeho přínos je neméně zásadní.

Děkujeme, Bille. Bez tebe by to nebylo ono.