5 knih, které byste si měli podle Billa Gatese přes léto určitě přečíst

Rok se s rokem sešel a Bill Gates opět doporučil světu čtení na léto. Ani tento rok nechybí ve výčtu knih tituly, které se zabývají budoucností planety Země, společností a životním prostředím. Které tituly byste si podle Gatese neměli letos v létě nechat ujít?

How the World Really Works (Václav Smil)

Knihy od česko-kanadského vědce a emeritního profesora University of Manitoba ve Winnipegu má Bill Gates dlouhodobě v oblibě. Letos v květnu Smil vydal další své dílo, nazvané How the World Really Works, ve kterém popisuje fungování současného světa v kontextu energetiky, jídla, nebo třeba globálního obchodu.