9 skvělých LEGO Technic novinek, které by vám neměly uniknout!

2 Fast 2 Furious: Nissan Skyline GT-R Pokud jste kdy snili o tom, že usednete za volant kultovního Nissan Skyline GT-R (R34) z filmu 2 Fast 2 Furious, LEGO vám teď umožní si tenhle sen splnit alespoň ve zmenšené, ale o to detailnější verzi. Stavebnice LEGO® Technic Auto Nissan Skyline GT-R (R34) je stvořena pro dospělé fanoušky série Rychle a zběsile, kteří si chtějí postavit parádní model a zároveň se při tom pořádně zabavit. V balení na vás čeká 1410 dílků, které po složení dají dohromady auto nabité funkcemi – plně funkční řízení, přední a zadní odpružení, detailně zpracovaný 6válcový motor s pohyblivými písty nebo křídlo, které si můžete nastavit podle chuti. A pokud vám to pořád nestačí, připravte se na unikátní driftovací funkci, která model zvedne a připomene legendární závodní scény z filmu. Otevřít si můžete i dveře a nahlédnout dovnitř, kde čekají tři lahve NOS – přesně tak, jak si to pamatujete z plátna. Model navíc nevypadá skvěle jen při stavění, ale i na výstavce – ať už si ho dáte na poličku doma, do kanceláře nebo mezi další LEGO Technic kousky. Tištěný návod je součástí balení, ale pro modernější zážitek je k dispozici i digitální verze v aplikaci LEGO Builder. Stavebnice je dostupná za 3479 Kč a odesílá se už 1. června. Takže pokud máte rádi rychlá auta, legendární filmy a LEGO, tohle je zkrátka trefa do černého.

Lamborghini Revuelto Milovníci superaut, zbystřete! Pokud máte doma malého fanouška rychlosti, techniky a legendárních vozů, pak vás určitě zaujme novinka z dílny LEGO® Technic – propracovaný model Lamborghini Revuelto, který potěší všechny děti od 10 let a možná i jejich rodiče. Stavebnice LEGO Technic STEM (42214) si bere inspiraci přímo ze skutečného Revuelta a přetavuje ji do úžasného zážitku z hraní i stavění. Najdete tu světlomety, které ve tmě svítí, detailní kryt motoru nebo třeba elegantní aerodynamický design, který nadchne na první pohled. Ale to největší kouzlo přijde až poté, co je model hotový – v aplikaci CONTROL+ totiž můžete auto ovládat na dálku, zapínat světla nebo sledovat zpětnou vazbu z kokpitu na displeji. Zábava se tak posouvá na úplně novou úroveň. Nechybí ani podpora přes LEGO Builder, díky které si děti mohou při stavění přibližovat a otáčet jednotlivé kroky ve 3D, sledovat svůj pokrok a být neustále o krok napřed. Stavebnice nabízí 1135 dílků a skrývá v sobě nejen zábavu, ale i vzdělání – perfektní vstupenku do světa techniky, strojírenství a konstrukce. Cena je stanovena na 4499 Kč a prodej startuje už 1. srpna tohoto roku. Pokud chcete udělat radost (nebo si jen najít výmluvu, proč si postavit Lambo), tohle je ideální příležitost.

Chevrolet Corvette Stingray Pokud doma máte malého fanouška rychlých aut, který už zvládne trochu náročnější stavění, možná právě pro vás LEGO připravilo ideální letní projekt. Novinka LEGO® Technic Chevrolet Corvette Stingray (42217) nabídne dětem od 9 let nejen skvělou porci zábavy, ale také první kroky do fascinujícího světa techniky a inženýrství. Model ikonického amerického sportovního vozu zaujme už na první pohled svým nápadným modrým lakem, ale skutečná paráda se ukrývá uvnitř. Děti (a klidně i rodiče) si budou moct užít skládání pohyblivého 8válcového motoru, funkčního diferenciálu i ovládání řízení pomocí otočného knoflíku. Samozřejmostí jsou otevírací dveře a kapota, díky nimž se malí stavitelé mohou podívat i dovnitř a obdivovat detaily interiéru. LEGO nezapomnělo ani na moderní přístup ke stavění – díky aplikaci LEGO Builder si děti mohou celý model otáčet ve 3D, sledovat svůj postup a případně si stavění přizpůsobit vlastním tempem. Stavebnice čítá 732 dílků, což je tak akorát na víkendové odpoledne nebo deštivý den během prázdnin. Cena tohoto setu je 1469 Kč a v obchodech se objeví už 1. června. Pokud chcete spojit kreativitu, učení i porci zábavy, právě jste našli perfektní kombinaci.

Ford Bronco Milují vaše děti dobrodružství, terén a pořádnou porci technické zábavy? Pak by vám rozhodně neměla uniknout novinka LEGO® Technic SUV Ford Bronco® (42213), která je jako stvořená pro všechny malé průzkumníky od 9 let výš. Tento ikonický off-road s nezaměnitelným designem v červené barvě s černými doplňky přináší nejen vizuální wow efekt, ale hlavně spoustu skvělých funkcí, které děti zaručeně zabaví. Model nabídne funkční odpružení, přičemž přední náprava je samostatná a zadní pevná – přesně jako u skutečného Fordu Bronco. Děti se naučí řídit vůz pomocí rezervního kola umístěného vzadu, a když zvednou kapotu, odhalí detailní motor V6. Nechybí ani otevírací dveře, střešní nosič nebo trakční desky, díky nimž si mohou malí stavitelé vymýšlet vlastní terénní výpravy do těch nejdivočejších koutů světa. Samozřejmostí je podpora aplikace LEGO Builder, která nabízí 3D návod, sledování postupu a pohodlnější stavění krok za krokem. Stavebnice obsahuje 943 dílků a do prodeje se dostane už 1. srpna za 1469 Kč. Ať už jako dárek nebo letní projekt, tenhle teréňák bude zaručeně bavit.

Ferrari FXX K Pokud vaše děti milují rychlá auta a Ferrari jim zní jako splněný sen, pak jim v srpnu udělá ohromnou radost nová stavebnice LEGO® Technic Ferrari FXX K (42212). Určená je stavitelům od 10 let, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to je postavit vlastní supersport a proniknout do tajů reálné techniky – samozřejmě v tradičním červeném kabátku, který k Ferrari neodmyslitelně patří. Model inspirovaný skutečným závodním vozem nabídne motýlí dveře, otevírací kapotu i kryt motoru, pod kterým se ukrývá propracovaný dvanáctiválcový motor V12 s pohyblivými písty. Nechybí ani funkční diferenciál, díky kterému je model nejen na pohled realistický, ale i skvěle připravený k hraní. Stavebnice čítá 897 dílků, a kromě skvělého zážitku při stavbě přináší i perfektní výstavní kousek pro všechny malé i velké milovníky rychlosti. Do prodeje dorazí 1. srpna za cenu 1469 Kč, a bude tak ideálním letním překvapením pro každého fanouška italské automobilové ikony.

Aston Martin Valkyrie Pokud máte doma malého milovníka sportovních vozů, zbystřete. LEGO® Technic Aston Martin Valkyrie (42208) je stavebnice, která ve světě modelů vyniká nejen svým aerodynamickým designem, ale i propracovanými technickými detaily. Inspirována skutečným hypersportem z britských dílen, nadchne každé dítě už od devíti let a nabídne stavebnický zážitek, který zdaleka nekončí složením posledního dílku. Na co se mohou děti těšit? Ovládání řízení přes knoflík na horní straně vozu, výklopné dveře, odklopný kryt motoru, pod kterým se skrývá V12 motor s pohyblivými písty, a samozřejmě také funkční diferenciál – to vše dává modelu realistický šmrnc, který zaujme nejen děti, ale i dospělé fanoušky techniky. Model obsahuje 707 dílků, což z něj dělá ideální volbu pro ty, kdo si chtějí trochu potrápit mozkové závity a zároveň si užít spoustu zábavy. Do prodeje vstupuje 1. června s cenovkou 1469 Kč, a jakmile bude hotový, stane se parádním výstavním kouskem na každé poličce. Navíc nechybí podpora v aplikaci LEGO Builder, která stavění posouvá na úplně novou úroveň díky možnosti 3D náhledu a sledování postupu.

Lunární rover Lunar Outpost Pokud máte doma malého nadšence do vesmíru, techniky a dobrodružství, připravte se – LEGO® Technic Lunární rover Lunar Outpost™ (42211) přináší stavebnici, která vystřelí dětskou fantazii až na Měsíc. Tato unikátní sada pro děti od 10 let byla inspirována skutečnými vesmírnými rovery Lunar Outpost™, které mají pomoci lidstvu vrátit se zpět na povrch Měsíce. Ať už doma máte malého vědce, budoucího astronauta nebo jen milovníka chytrého stavění, tahle stavebnice ho bezpochyby pohltí. Hlavní dominantou je futuristické terénní vozidlo s řízením všech čtyř kol, funkčním odpružením, výsuvnými solárními panely a otočným robotickým ramenem. Děti ale nečeká jen jeden model – součástí jsou i menší těžební rover určený k získávání měsíčního regolitu a MAPP rover, který se vydá zkoumat měsíční povrch a sbírat vzorky pro další výzkum. Díky těmto propracovaným detailům si děti mohou přehrávat napínavé scény z měsíčních misí, plánovat expedice nebo si jen užívat skládání a objevování technických funkcí. A že je co objevovat – stavebnice má 1082 dílků, takže poskytne hodiny zábavy i těm zkušenějším stavitelům. Do obchodů dorazí 1. srpna, a to za cenu 2449 Kč, což z ní dělá ideální dárek pro všechny malé objevitele vesmíru.

Kolový nakladač Volvo L120 Electric Stavebnice LEGO® Technic (42209) Kolový nakladač Volvo L120 Electric přináší moderní pojetí stavění s důrazem na udržitelnost a zelenou energii, čímž dětem od 9 let nabídne nejen zábavu, ale i možnost přemýšlet nad budoucností techniky. Tento detailně propracovaný model těží z inspirace skutečným elektrickým nakladačem Volvo a ukazuje, že i těžká technika může být ekologická. Malí stavitelé si vyzkouší, jak funguje kloubové řízení, pohrají si s pohyblivou nakládací lopatou, kterou lze zvedat, spouštět i naklánět, a nahlédnou pod kapotu, kde je čeká mechanismus se třemi otáčejícími se ozubenými koly. Model není motorizovaný, takže se vše ovládá ručně – děti tak naplno zapojí fantazii a samy si vymyslí scénáře nabíjení a práce na staveništi. Stavebnice je ideální pro všechny malé techniky, které láká svět strojů, udržitelnosti a realistického pohybu. Díky aplikaci LEGO Builder si navíc mohou stavění zpříjemnit 3D náhledem, otáčet si modely a sledovat svůj postup. Sada obsahuje 973 dílků, do prodeje vstoupí 1. června a cenovka je nastavena na 2449 Kč – připravte se na zábavu, která má hloubku.