Tim Cook láká na nové iPhony! Potvrdil i přípravu supertenkého iPhonu 17 Air?

Dnes v noci oznámil Apple své finanční výsledky za uplynulé čtvrtletí a jak má již v poslední době ve zvyku, byly opět rekordní. Možná ještě zajímavější než samotné finanční výsledky však byl následný hovor vedení Applu s investory, ve kterém zazněla řada zajímavých informací. Tim Cook zabrousil například i na téma budoucnosti iPhonů.

Právě na budoucnost iPhonů se jej jako již tradičně snažili přímo i nepřímo ptát investoři s tím, že jedna otázka zazněla konkrétně na to, zda Apple cítí prostor pro inovace tvarového faktoru u budoucích modelů. Jinými slovy, investor se nepřímo ptal na to, zda Apple letos skutečně počítá s odhalením iPhonu 17 Air. To sice Cook výslovně nepotvrdil, nechal se však slyšet, že „pro budoucí vývoj iPhonů ještě zbývá spousta inovací,“ což dle mnoha analytiků lze jako potvrzení víceméně brát.

Cook ale tímto prohlášením neskončil a na konto budoucích iPhonů pokračoval: „Myslím, že novinek bude ještě opravdu hodně. Pokud jde o naše produktové řady, vzhledem k našim plánům se snad ani nemůžu cítit optimističtěji,“ dodal. Je tedy evidentní, že Cook produktům Applu věří, byť je samozřejmě jasné i to, že investorům nemůže přiznat nic negativního, co by hodnotu Applu ovlivnilo.