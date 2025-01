iPhone 17 Air vyrazí svou tloušťkou dech, přijde však o tuto důležitou věc!

Rok 2025 by měl být pro fanoušky iPhonů jedním z nejzajímavějších za poslední dobu. Kromě klasických iPhonů 17 a 17 Pro coby základních a high-end modelů bychom se totiž měli letos dočkat i příchodu nové generace iPhonu SE, která je v současnosti známá jako 16E, a snad i odhalení zbrusu nové řady Air či Slim. Ta má lákat zejména na svou minimální tloušťku, líbivý design a celkově kombinaci vlastností řady Air a Pro. A jak se nyní alespoň podle informací analytika Ming-Chi Kua zdá, je opravdu an co se těšit.

V předešlých týdnech jsme hned několikrát slyšeli, že se chce Apple tloušťkou iPhonu 17 Air/Slim dostat výrazně pod jeho dosavadní maximum, kterými jsou 6,9 mm u iPhonu 6. A zatímco některé spekulace hovořily v nedávnu o tloušťce okolo 6,1 až 6,5 mm, přední analytik Ming-Chi Kuo přišel před pár hodinami s tím, že v nejtenčím bodě by měl být iPhone 17 Air tlustý pouhých 5,5 mm. Sluší se nicméně dodat, že Kuo dost možná vůbec nepopírá informace z dřívějška, ale jen je upřesňuje.

Dřívější odhady o tloušťce přesahující 6 mm totiž mohly teoreticky počítat s tloušťkou v místě foťáku telefonu, zatímco Kuo vychází jen z tloušťky šasi. Jinými slovy, je prakticky jasné, že iPhone 17 Air bude mít stejně jako předešlé generace výrazně vystouplý fotoaparát a je možné, že díky supertenkému tělu bude tento výstupek markantnější než tomu bylo doposud.

Další zajímavou zprávou, se kterou Kuo přispěchal, je to, že kvůli nutnosti vměstnat do těla telefonu dostatečně velkou baterii, bylo třeba odstranit fyzický slot na SIM karty, který zabírá poměrně značné množství místa. iPhone 17 Air tak bude v tomto směru spoléhat jen a pouze na eSIM, tedy digitální verzi SIM karty, kterou podporují iPhony již od roku 2018 a modelu XS/XR.

Právě to by ale mohl být pro Apple do jisté míry problém, jelikož v Číně není eSIM povolená vládou a je proto otázkou, jak se k této komplikaci kalifornský gigant postaví. Přeci jen, tato země je pro něj prodejně velmi důležitá a jen stěží si tak lze představit, že by zde 17 Air neprodával. Vše se ale dozvíme až v září, kdy si má novinka odbýt premiéru.