Další video odhaluje, jak neuvěřitelně tenký bude iPhone 17 Air oproti nynějším modelům

Znát rozměry z papíru je jedna věc, ale držet v ruce fyzický model nového iPhonu 17 Air je úplně jiný zážitek. Přesně to teď dokazuje nové video kanálu Unbox Therapy, který se podíval na zoubek sadě maket všech chystaných modelů iPhonů 17 – a podle očekávání v něm jednoznačně zazářil právě iPhone 17 Air.

Lewis George Hilsenteger alias Lew, který za populárním kanálem stojí, nezakrývá překvapení hned ve chvíli, kdy nový model poprvé vezme do ruky. Jeho první slova? „Tohle působí futuristicky.“ Vzápětí ale dodává i první obavu – co když bude kvůli extrémní tenkosti až příliš náchylný k ohýbání? Není se čemu divit, protože maketa ukazuje tloušťku jen 5,65 mm, což je dramatický rozdíl oproti 8,75 mm u současného iPhonu 17 Pro Max, který Lew držel v druhé ruce.

Lew s nadsázkou dodává: „Není to polovina, ale působí to jako polovina.“ Dojem z modelu je podle něj natolik silný, že si nedokáže představit, proč by si kdokoli chtěl koupit jiný iPhone, pokud bude mít možnost sáhnout právě po iPhonu 17 Air. A nelze se mu divit – z videa je cítit upřímné nadšení, které se v podobných reakcích často jen předstírá.

Apple tak podle všeho chystá designový návrat do dob, kdy se tenkost zařízení považovala za ukázku technologické vyspělosti, ale zároveň evidentně hodlá posunout laťku o pořádný kus dál. Pokud se potvrdí, že iPhone 17 Air bude nejen tenký, ale i dostatečně pevný a výkonný, může jít o nejzásadnější iPhone od dob prvního modelu s Face ID.