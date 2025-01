Kingdom Come: Deliverence II si už můžete na této platformě stáhnout! Co ostatní?

Druhý díl Kingdom Come Deliverence od pražského studia Warhorse dorazí již příští týden (konkrétně 4. února). Ovšem titul si budete moct nainstalovat dříve. Zatímco na Xboxu mohli hru uživatelé nainstalovat již včera, na PS5 to bude možné v neděli 2. února od 17:00. Ze Steamu hru stáhnete o den později rovněž v 17:00. Co zůstává pro všechny stejné je doba spuštění. A to 4. února v 17:00. Připravte si přibližně 100 GB. Vývojáři slibují, že hra je oproti prvnímu dílu snad ve všem lepší. Velkým lákadlem pro tuzemské hráče je rovněž přítomnost českého dabingu. Promo v Česku je skutečně značné. Například pokud objednáte na Alze edici Day One, získáte jako dárek malý dřevěný štít.

Kingdom Come: Deliverance II si lze předobjednat zde