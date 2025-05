Tyto celosvětové statistiky z hraní Kingdom Come: Deliverance II vás zaručeně pobaví!

Vývojáři z Warhorse Studios o víkendu oznámili, že jejich nejnovější herní počin Kingdom Come: Deliverance II zaznamenal už přes 3 miliony prodaných kopií, což je bezesporu vzhledem k zasazení a žánru, ale i stále relativně čerstvému vydání velmi dobré číslo. Spolu s tímto úspěchem pak zveřejnili i poměrně vtipné statistiky toho, čeho již hráči, respektive přes tři miliony Jindřichů v herním světě dosáhli. Mrknout na ně můžete v galerii níže.

Fotogalerie Kingdom Come II statistiky 1 Kingdom Come II statistiky 2 Kingdom Come II statistiky 3 Kingdom Come II statistiky 4 Kingdom Come II statistiky 5 Vstoupit do galerie

Jak můžete sami vidět, hráči se s protivníky (ale pravděpodobně i civilisty) příliš nemažou, jelikož jich zabili již takřka půl miliardy. Nejčastější zbraní pro boj je pak dlouhý meč [Pozor, spoiler], což dává smysl vzhledem k tomu, jak dobré statistiky nabízí meč Racka Kobyly, který spadá právě pod dlouhé zbraně a ke kterému se v průběhu hry dostanete. [Konec spoileru] Evidentně skvělým rozhodnutím ze strany vývojářů pak bylo nasazení kuší, které v prvním díle chyběly. Ty jsou totiž nejvyužívanějšími zbraněmi na dlouhou vzdálenost, jelikož je jejich ovladatelnost velmi snadná.

Statistiky dále odhalují třeba to, že hráči příliš čestnou hru nevyhledávají, jelikož ve velkém kradou a vylamují zámky. A co víc, nevyhýbají se ani alkoholu, byť možná trochu překvapivě holdují spíš vínu než pivu. Celkově se tedy jedná o velmi zajímavý vhled do hráčské komunity.