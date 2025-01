Zakladatel TSMC prozradil jednoduché pravidlo, jak uspět (nejen) u Applu

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký recept na úspěch použily společnosti, které jsou dlouholetými dodavateli Applu, který s nimi navíc podle všech dostupných informací počítá i nadále? Pokud ano, následující řádky vás dost možná zaujmou. O svůj pomyslný recept na úspěch se totiž v nedávném rozhovoru pro youtubový kanál Acquired podělil zakladatel společnost TSMC Morris Chang. Právě jeho společnost totiž dodává Apple dlouhé roky čipy do iPhonů, iPadů a v posledních letech díky příchodu čipů Apple Silicon i pro Macy.

Chang v rozhovoru zavzpomínal na rok 2011, kdy už TSMC spolupracovalo s Applem, ale do této pomyslné hry se tehdy vložil i Intel, který usiloval o to, stát se dvorním dodavatelem čipů pro iPhony. To však smetl Tim Cook rázně ze stolu s tím, že Changovi na to řekl jen, že podle něj Intel neví, jak být správným výrobcem čipů. Chang se však dle svých slov Intelu tehdy stejně nebál, protože dobře viděl do jeho firemní politiky a zároveň měl spoustu informací od jeho klientů.

„Znal jsem mnoho jeho zákazníků na Tchajwanu a popravdě, nikdo jej tehdy neměl rád. To proto, že se choval tak, jako by byl jediným výrobcem mikroprocesorů na světě,“ vzpomíná Chang a dodal, že úspěch TSMC je postaven na naprostém opaku toho, jak se Intel choval. „Když se zákazník ptá na spoustu věcí, naučili jsme se mu na tyto otázky odpovídat a na každý jeden požadavek reagovat. Některé tyto požadavky byly a jsou šílené, některé zase iracionální, ale my na každý požadavek reagujeme pokorně, zdvořile a pozitivně. To Intel nikdy neudělal.“

Právě otevřenost nápadům a vizí klientů se z dlouhodobého hlediska ukázala coby klíčová pro udržení si Applu jakožto klíčového klienta. A přitom se jedná o naprosto jednoduchou strategii, kterou lze využít takřka kdykoliv a kdekoliv – klidně i v běžném životě.