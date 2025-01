Češi vyvíjí revoluční aplikaci na pomoc s Alzeimerem

Alzheimerova choroba je strašákem pro jednoho z nás. Účinný lék na ni v současné chvíli bohužel neexistuje, jeho vývoj je ale na dobré cestě. V boji proti takzvanému Alzheimerovi může pomoci také chystaná aplikace, která je stejně jako zmíněný lék českého původu.

Společnost Tolion, kterou řídí uznávaný expert Martin Tolar, usilovně pracuje na vývoji aplikace, která má s využitím nositelné elektroniky a pokročilých AI algoritmů pomoci v boji s Alzheimerovou chorobou. Pokud vše půjde tak, jak má, měla by užitečná aplikace s potenciálem výrazně zlepšit kvalitu života pacientů i jejich rodinných příslušníků spatřit světlo světa již letos na podzim.

Zatímco některé faktory, které způsobují vznik degenerativních onemocnění mozku, ovlivnit nemůžeme, jiné – jako je například strava, pohyb, medikace nebo sociální interakce – ano. Právě s těmito faktory bude pracovat chystaná aplikace. Ta umožní uživatelům vytvořit si personalizovaný zdravotní plán, s jehož pomocí budou moci eliminovat alespoň část rizik.

Zmíněný zdravotní plán bude vypracován na základě kombinace dat daného pacienta a nejnovějších vědeckých poznatků. Testování aplikace by mělo být zahájeno letos v létě, na podzim se jí dočkají uživatelé na území Spojených států. Tuzemští uživatelé by se příchodu aplikace měli dočkat až o něco později – mělo by jít o rok 2026. Důvodem pozdějšího uvedení je podle společnosti Tolion nutnost sladit fungování aplikace s místními legislativami.

Podrobnosti o chystané aplikaci se dočtete například zde.